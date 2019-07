De todas formas, en encuentros con líderes de opinión de un grupo de periodistas argentinos en esta capital, invitados por empresas asociadas a la AmCham, Cámara de Comercio de los EEUU en la Argentina, se advierten notables cambios en varios de frentes, pero aún la tarea no está completa, y no se perciben consensos con las fuerzas de oposición y precandidatos a las presidenciales de octubre para no interrumpir ese proceso.