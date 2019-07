Según se desprendía del último Informe de Política Monetaria, en el Central no se quería hacer ningún cambio hasta agosto, pero, al parecer, se encendió una señal de alerta cuando los técnicos de la entidad comenzar a observar que los bancos empezaron a concentrar la integración de encajes en la primera quincena de julio, y el proceso no se modificó en el inicio de la segunda mitad del mes cuando a priori se esperaba lo contrario, y no pasó.