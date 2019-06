Las partes venían negociando desde los últimos meses y no se ponían de acuerdo, pero finalmente el gremio que dirige Rodolfo Daer y los empresarios de la industria alimenticia llegaron a un acuerdo que contempla un aumento total del 38%, pero con un amplio escalonamiento y el pago no remunerativo de las cuotas hasta noviembre. "Fue el mejor acuerdo posible dentro de la realidad que vivimos. Si las fábricas estuvieran produciendo más, el aumento se hubiera terminado de concretar en noviembre y no en marzo como finalmente acordamos", afirmó Daer a Infobae.