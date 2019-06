Esa lucha por los puestos (¿o por sus carreras?) es el reflejo de la actualidad. No hay ideologías fundamentadas con tradición histórica y los partidos políticos han sido vaciados, en gran parte. Se mantienen estructuras, pero no militantes consecuentes. Si hace años las hubo, dejaron de existir. No hay posicionamientos serios, todo es muy variable, muy lábil. Tampoco adhesiones definitivas: todo depende de las conveniencias personales.