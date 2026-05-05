Exsecretario de Carlos Manzo no se presentó a dos citaciones de la FGE y permanece ‘desaparecido’, informa fiscalía de Michoacán

Foto: Facebook

El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que Sigfrido Múgica, exsecretario particular de Carlos Manzo, no se presentó a dos citaciones emitidas por la Fiscalía General del Estado dentro de las investigaciones relacionadas con el asesinato del exalcalde de Uruapan.

Este martes, durante una entrevista a medios de comunicación en Morelia, el funcionario estatal explicó que la institución ha citado a distintos servidores públicos vinculados con el entorno del exedil, de los cuales 14 ya acudieron a rendir entrevista ante el Ministerio Público y han aportado su testimonio.

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Sin embargo, precisó que entre las personas que no acudieron se encuentra el exsecretario particular, quien debía comparecer como parte de las diligencias ministeriales.

Torres Piña añadió que, desde el 1 de noviembre, la Fiscalía no tiene información sobre el paradero de Sigfrido Múgica, aunque aclaró que hasta el momento no existe una denuncia formal por desaparición presentada por familiares.

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El fiscal subrayó que tampoco hay reportes que refieran un riesgo directo para la vida del exfuncionario del Ayuntamiento de Uruapan, por lo que su ausencia no está siendo investigada bajo un protocolo de desaparición.

Grecia Quiroz afirmó que no pactará con el crimen organizado durante un homenaje a Carlos Manzo, días después de su asesinato. (Crédito: facebook)

Las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo y continúan recabando declaraciones de personas relacionadas con su entorno político y administrativo para esclarecer el caso.

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Grecia Quiroz ‘condicionó’ entrega del celular de Carlos Manzo

El fiscal Torres Piña agregó que la investigación por el asesinato de Carlos Manzo se ha visto limitada por la negativa de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, a entregar el teléfono celular del exedil, el cual ha sido solicitado en al menos dos ocasiones durante noviembre y diciembre.

El funcionario explicó que la presidenta municipal condicionó cualquier revisión del dispositivo a que se realizara bajo su supervisión, al argumentar que busca evitar posibles manipulaciones de la información.

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De acuerdo con el fiscal, esta postura se basa en una supuesta petición realizada por el propio Manzo antes de su asesinato, en la que habría expresado que no quería que su celular quedara en manos de terceros.

Torres Piña indicó que el equipo no fue incorporado inicialmente como evidencia, ya que permanecía como una pertenencia personal bajo resguardo de la alcaldesa. No obstante, subrayó que su contenido es relevante para la investigación, especialmente ante indicios de filtraciones internas el día del ataque.

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Según detalló, existen referencias de que desde el entorno cercano del exalcalde se compartía información en tiempo real con los agresores mediante aplicaciones de mensajería, lo que podría aportar elementos clave para esclarecer el crimen.

Grecia Quiroz mantiene exigencia de justicia a seis meses del asesinato

A seis meses del asesinato de Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmó que la exigencia de justicia se mantiene vigente y lamentó que el caso aún no esté completamente resuelto.

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En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que la impunidad persiste y aseguró que continuará exigiendo el esclarecimiento total del crimen y castigo para todos los responsables. El homicidio ocurrió el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en la plaza pública de Uruapan, hecho por el que autoridades han detenido a varios presuntos implicados.

Entre ellos se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como presunto autor intelectual del ataque y actualmente recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde enfrenta proceso penal por su presunta participación en la planeación del crimen.

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