– No calefaccionar los ambientes donde no haya gente.

– Limpiar y hacer el mantenimiento de los sistemas de calefacción no solo reduce el consumo de energía sino además extiende su vida útil. Si la llama es amarilla o roja y crepita (intermitente), la limpieza es obligatoria.

– Es suficiente abrir las ventanas entre unos 5 a 10 minutos para renovar el aire de los ambientes del hogar.

– Cerrar las cortinas y persianas por la noche evita pérdidas de calor.

– Los pilotos prendidos ininterrumpidamente pueden incidir en la factura de gas. Por ejemplo, si se deja prendido el piloto de un artefacto a gas las 24 horas, los 365 días del año, se consume aproximadamente lo mismo que para cocinar 675 bizcochuelos de cajita.

– Bajando la temperatura de calefacción en 1 grado centígrado se pueden obtener ahorros de hasta un 10% en el consumo. (Fuente: Enargas)

– Los termostatos en artefactos a gas evitan la sobrecalefacción de los ambientes. El termostato tiene una perilla que permite seleccionar el nivel de calefacción deseado y lo mantiene en esa temperatura. Algunos, además, se pueden programar para bajar la temperatura a la hora de acostarse o cuando no hay nadie en la casa.

– Usar burletes en puertas y ventanas para reducir las filtraciones de aire.