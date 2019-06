Sin embargo, hay sectores que sí pueden ahorrar o invertir. En ese caso, la clave es determinar si se va necesitar ese dinero en el corto o en mediano y largo plazo para definir una inversión en pesos o en dólares. "Si no se necesita disponer de ese dinero rápidamente, la opción es dolarizar. En la Argentina, el problema es que la gente compra dólares cuando sube y no cuando baja. Es un momento interesante para comprar porque está en un buen precio y no tiene mucho margen para seguir cayendo", indicó Otálora.