El director comercial de Ribeiro, Dan Attie, fue más cauteloso y aseguró que si bien se notó un crecimiento de la demanda, "la mejora es leve", que calcula entre 15% y 20%. "La gente está volviendo a consumir. Por ahora no me animo a decir que explotó el consumo. No se sale a comprar la heladera nueva de un día para el otro. Pero creo que la medida va a tener impacto en el tiempo", afirmó. Antes de la rebaja de tasas, Ribeiro ofrecía 3 y 6 cuotas sin interés y el Ahora 12 lo ofrecían con el costo correspondiente adicional. Pero no era atractivo. El consumo se desplomó 40% en los últimos doce meses, según repasó Attie.