"En ese tendido se provocó el error que no se encapsuló correctamente y que luego contaminó al resto del sistema, pero no sabemos aún por qué pasó eso", detalló esta tarde Juan Luchilo, secretario de Mercado Eléctrico de la secretaría de Energía. "La falla no se pudo aislar y el sistema se desestabilizó. Los automatismos generan la desconexión", pero no pasó", había dicho en el mismo sentido y minutos antes su jefe, el secretario Gustavo Lopetegui en una conferencia de prensa en Hacienda.