– Insisto, podés arrancar con una hipótesis maravillosa, pero después te tenés que dar cuenta que las cosas no son como pensabas. Fijate la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre de 2017, todo el mundo dice "el problema ahí fue que sentaron a Federico Sturzenegger al lado de Marcos Peña". Pero no es así. El problema es que ratificaste una estupidez que es la meta de inflación, y le cambiaste el número ridículo de 10% por otro número ridículo, 15%. A mí no me corran con que es el mejor equipo económico del mundo, o el MIT, uno está acostumbrado a trabajar en el plano académico sin juicio de autoridad. A esto se le suma que por alguna razón, no sé cuál es, el Presidente de la Nación no quiere tener un ministro de Economía. Tiene a seis ministros, dos coordinadores, entre ellos arman la política económica. Cuando no tenés un tipo que concentra estas decisiones en su cargo es muy difícil.