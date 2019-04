La situación ideal es que muy difícil. Lamentablemente la banda en que se mueve el dólar es muy ancha. Si está en la mitad de la zona de no intervención no sería un elemento tan preocupante; pero ahí interviene el otro factor que es la política, la cual está cambiando muy fuerte en términos de las expectativas. Lo que uno observa es que el Gobierno tiene dilemas que no son fáciles de resolver. Porque de alguna forma va a tratar de incentivar el consumo, como se ve en la solución de la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires; o el aumento de la Asignación Universal por Hijo; y de alguna forma también, una actitud mucho más cauta en términos de permitir pautas más generosas. Hay una idea general de que este año no haya una nueva pérdida del poder adquisitivo de los salarios, y que esto tiene un impacto en mantener el consumo, que también se acompaña con otros instrumentos como fortalecer el Ahora 12, o los nuevos créditos a los jubilados. Pero al mismo tiempo, el freno del dólar con la suba de las tasas de interés, en un juego que se da entre dólar, tasas de interés, tasa inflación y nivel de actividad, no contribuye a salir de la recesión.