Caso Nicole Minetti: investigan en Uruguay el proceso de adopción de la mujer indultada en Italia

FOTO DE ARCHIVO: Nicole Minetti gesticula durante la sesión del consejo regional de Lombardía en Milán, Italia. 17 de julio de 2012. REUTERS/Paolo Bona/Archivo

Nicole Minetti, de 41 años, fue condenada en Italia a tres años y once meses de prisión acusada de favorecer la prostitución y el desvíos de fondos públicos como consejera en Lombardía. Sin embargo, esta mujer –una figura central del ecosistema de poder de Silvio Berlusconi– fue indultada por el presidente Sergio Mattarella, que alegó razones humanitarias. Tal como publicó Infobae, el caso se convirtió en un escándalo que destapó una adopción opaca en Uruguay.

Las “razones humanitarias” que terminaron derivando en su indulto fue que Minetti debía cuidar de un hijo adoptivo menor de edad con “graves patologías” que requería tratamientos costosos en el extranjero. Se trata de un menor nacido a fines de 2017, en un entorno de extrema pobreza. Su madre es María de los Ángeles González Colinet, una mujer que ahora está desaparecida y es buscada por la Policía como persona ausente.

PUBLICIDAD

En 2018, la justicia uruguaya lo confió al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) con el mandato de intentar el revínculo con su familia biológica. Fue en ese momento cuando Minetti y su pareja, el empresario Giuseppe Cipriani, aparecieron en la vida del menor.

El pédido de búsqueda de María de los Ángeles González Colinet. (Ministerio de Interior de Urugugya)

Pero, ¿cómo fue ese proceso de adopción? Eso es lo que ahora está siendo investigado.

PUBLICIDAD

El INAU analizará toda la documentación vinculada al proceso mediante el cual este niño terminó ingresando al sistema de protección del Estado, informó este miércoles el diario uruguayo El País. El caso generó repercusiones diplomáticas y pedidos formales de información desde Italia. Este instituto –dedicado a las políticas de la infancia en Uruguay– informó que “dispuso de un estudio de los expedientes de adopción, para ver en qué condiciones había sido hecha”. Además, se activaron canales de cooperación internacional a través de Interpol.

Una pareja dio su testimonio en el noticiero Telenoche de Canal 4 este miércoles de noche (Canal 4)

A este caso se le suma otro elemento. Una pareja dio su testimonio en el noticiero Telenoche de Canal 4 este miércoles de noche. Contó que quiso adoptar al niño, pero la Justicia les informó que no había interesados. De acuerdo a los documentos mencionados por este medio, la adopción de Minetti y su pareja fue confirmada en febrero de 2023. Y en el fallo se señaló que el niño “pasó casi tres años sin que surgiera una familia”. Sin embargo, una pareja de Maldonado sostiene que mantuvo contacto con el niño y que inició el proceso de preadopción antes de la definición del INAU. El matrimonio sostiene que convivía con ellos parte del tiempo durante un período cercano a dos años.

PUBLICIDAD

“Yo empecé a trabajar en el INAU y empecé a tener contacto con el niño. Empecé a averiguar si se podía adoptar, me dijeron que sí y empezamos a hacer el papeleo. Me pidieron que dejara de trabajar ahí y lo hice”, relató Leydi González.

El hombre señaló que presentaron documentos y participaron en evaluaciones. “Nos pidieron certificado de buena conducta y fuimos a varias instancias con psicólogas. Nos dijeron que estábamos aptos para adoptar”, señaló, por su parte, Julio Cuadrado.

PUBLICIDAD

El Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU)

Hubo repercusiones a nivel parlamentario. La diputada frenteamplista Graciela Barrera presentó una batería de pedidos de informes, informados por El País, a distintos organismos públicos: el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué datos pide? Pide detalles de cada una de las actuaciones cumplidas en el expediente del niño nacido en 2017. Además, solicita saber si el INAU mantuvo algún tipo de convenio, relación institucional, donación o vínculo con Cirpiani, Minetti o con alguna de las sociedades empresariales. Busca indagar también si los niños bajo tutela de este instituto fueron alguna vez a la estancia vinculada a este empresario del rubro hotelero y bajo qué condiciones.

PUBLICIDAD