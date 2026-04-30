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Guatemala: La reapertura de las ruinas de Q’umarka’aj impulsa el regreso de turistas al Quiché

El complejo arqueológico de Santa Cruz del Quiché volvió a recibir visitantes tras cuatro meses de cierre, con medidas de seguridad reforzadas y horarios definidos, mientras se destaca su relevancia histórica y ceremonial para la cultura maya

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La reapertura de Q'umarka'aj en Santa Cruz del Quiché favorece el turismo cultural y el rescate del patrimonio maya k’iche’ en Guatemala. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
La reapertura de Q'umarka'aj en Santa Cruz del Quiché favorece el turismo cultural y el rescate del patrimonio maya k’iche’ en Guatemala. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La reapertura de las ruinas de Q’umarka’aj, en Santa Cruz del Quiché, marcó el retorno de visitantes nacionales y extranjeros a uno de los principales centros ceremoniales del pueblo maya k’iche’, tras permanecer cerrado cuatro meses por trabajos de remodelación y mantenimiento.

Según comunicó la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de X, la seguridad y el acompañamiento a los turistas se mantendrán de forma permanente, como parte de la estrategia para resguardar tanto a los visitantes como el patrimonio cultural de la región.

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El sitio, conocido también como Gumarcaj, está ubicado a 2.5 kilómetros del casco urbano de Santa Cruz del Quiché, accesible por la carretera nacional 15 tras tomar la ruta interamericana CA1.

El horario de ingreso es de 8:00 a 16:00, con una tarifa de Q5.00 para turistas nacionales y Q30.00 (3.93 USD) para extranjeros, de acuerdo con la información difundida por el ministerio de Cultura y Deporte en su página Web.

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Durante la visita a Q’umarka’aj, los asistentes encuentran un recorrido por la historia milenaria del altiplano guatemalteco, desde la época prehispánica, pasando por la invasión española y la colonia, hasta su rol actual como centro de espiritualidad maya k’iche’.

El sitio es escenario frecuente de actividades rituales y sociales, donde el Popol Wuj guía la vida cultural y ceremonial. De acuerdo con información oficial, la plaza principal continúa siendo un espacio vital para eventos espirituales y científicos, así como para la organización de autoridades ancestrales.

El complejo arqueológico Q'umarka'aj recibe visitantes nacionales y extranjeros tras cuatro meses de trabajos de remodelación y mantenimiento. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
El complejo arqueológico Q'umarka'aj recibe visitantes nacionales y extranjeros tras cuatro meses de trabajos de remodelación y mantenimiento. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

En el complejo, el museo construido con elementos inspirados en la arquitectura k’iche’ conserva vestigios arqueológicos y una maqueta que ilustra el estado original de la ciudad antes de su destrucción por Pedro de Alvarado. Entre las piezas expuestas destacan pinturas de momentos históricos, mapas de migraciones y divisiones territoriales, además de cronologías de las batallas de 1524.

El recorrido abarca excavaciones como la del templo Kab’ek, donde se observa la estructura piramidal con estuco tradicional, utilizada para ofrendas ceremoniales. La plaza principal reúne edificaciones con funciones religiosas, políticas, deportivas y científicas, reflejando la complejidad organizativa de la antigua ciudad.

Entre los edificios sobresalen el templo de Tohil, deidad patrona asociada con el sol y la lluvia, cuya arquitectura guarda similitudes con templos de Mayapán y Chichén Itzá.

Documentos del siglo XVII y XIX, citados por cronistas como Francisco Ximénez y John Lloyd Stephens, describen la magnitud y los detalles del templo, que albergó sacrificios humanos según la evidencia arqueológica y crónicas históricas.

Otro edificio emblemático es el templo de Awilix, patrona del linaje Nijaib’, identificado con la heroína Ixbalanqué del Popol Vuh. El conjunto se completa con el templo de Jakawitz, deidad de las montañas, y el templo circular de Q’uq’umatz, dedicado a la serpiente emplumada, cuya plataforma circular aún es visible entre los vestigios.

La Policía Nacional Civil garantiza seguridad permanente en las ruinas de Q'umarka'aj para proteger tanto a turistas como al patrimonio cultural. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
La Policía Nacional Civil garantiza seguridad permanente en las ruinas de Q'umarka'aj para proteger tanto a turistas como al patrimonio cultural. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

El espacio también alberga un juego de pelota de tipo “I”, representativo de la herencia maya, y un complejo de cuatro cuevas artificiales que forman parte del simbolismo del inframundo k’iche’. Dos de estas cuevas, de acceso restringido, son utilizadas por los Ajq’ijab’ para ceremonias indígenas, mientras que la cuarta se localiza al sur del sitio cerca de la carretera.

Las instalaciones cuentan con áreas verdes, servicios sanitarios, estacionamiento y una guardianía que administra el registro de visitantes y proporciona material informativo.

Las autoridades recalcaron que la seguridad estará reforzada por la PNC y personal del sitio, en respuesta a la demanda de preservar tanto la integridad de los turistas como la conservación del patrimonio arqueológico.

La reapertura de Q’umarka’aj representa una oportunidad para fortalecer el turismo cultural en Guatemala, al mismo tiempo que fomenta el contacto directo con la memoria histórica y espiritual del pueblo k’iche’

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