Esteban Paulón calificó de “fracaso” el informe de Manuel Adorni: “Hoy no puede ser vocero de nada”

El diputado Esteban Paulón exhibió la pochoclera en el estudio de Infobae en vivo y criticó el informe del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados

En Infobae al Amanecer, el diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón criticó la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, al definirla como un “fracaso” y parte de un “sobregiro político” del Gobierno, y rechazó sus explicaciones por inconsistencias patrimoniales, en medio de las causas por enriquecimiento ilícito.

Durante la charla con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el legislador del Partido Socialista opinó sobre la intervención de Adorni en el Congreso, al advertir que su discurso fue “muy coacheado”, “leído de punta a punta, incluso las explicaciones sobre su crecimiento patrimonial”, y subrayó la ausencia de espontaneidad del funcionario de Milei. “Leyó hasta las chicanas”, expresó.

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En la evaluación de Paulón, el Gobierno “no tuvo respuestas ni sobre la gestión ni sobre los temas patrimoniales” del jefe de Gabinete. Sobre ese punto, dijo que Adorni “mintió al menos en dos ocasiones”. La primera, sobre la declaración de bienes: “Cuando dice ‘yo tengo todos mis bienes declarados’, es mentira. En el informe de gestión, sobre 4.700 preguntas, responde 1.900. Cuando se le preguntaba por el tema patrimonial, daba un link a la Oficina Anticorrupción. La declaración jurada rectificatoria de 2024 se presentó fuera de plazo, cuando ya había iniciado la causa por enriquecimiento ilícito. En la original, omitió la casa del country. Entonces, primera mentira: No tenías declarados todos tus bienes”.

Para el legislador del PS, otro punto endeble de la explicación fue la referencia a los contratos que Marcelo Grandio, amigo de Adorni y conductor de TV, que llevó a cabo con la TV Pública. “Segunda mentira: (dijo que) no hay contratos de Marcelo Grandio con la TV Pública. Claro, los contratos son con la empresa. Ayer supimos de la Fiscalía que seis contratos de la empresa de Marcelo Grandio, titular de la factura del viaje a Punta del Este, con Radio y Televisión Argentina (RTA). El último fue en noviembre de 2025. Había un compromiso de la TV Pública de ponerle a disposición hasta ocho personas de peinado y maquillaje para un programa que es un mano a mano”.

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Manuel Adorni encabezó su primer informe de gestión como jefe de Gabinete, bajo la mirada atenta de la oposición (Fotografía: Agencia de Gobierno)

Luego, Paulón también cuestionó el relato oficial sobre los pagos de viajes al exterior: “En el famoso viaje a Estados Unidos, el que destapó todo el escándalo, Adorni dijo que pagó de su bolsillo. Pero la fiscal que cierra el caso sobre la mujer de Adorni decía que en realidad se pagó con la tarjeta corporativa de la jefatura de Gabinete”.

“Hay evidencia porque los delitos de este tipo invierten la carga de la prueba. Hasta tanto Adorni no explique en la justicia cómo obtuvo esos ingresos, tenemos que sospechar que es culpable”, concluyó en Infobae en vivo.

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El futuro de Adorni y el poder real de Karina Milei

Tras el informe de gestión, Paulón consideró un marcado declive del jefe de Gabinete, al estallar los escándalos de presunta corrupción. “No hay vuelta atrás en términos de la consideración pública. Cada vez que Adorni aparezca en público, le va a costar mucho explicar los temas de su patrimonio y la gestión. Perdió la frescura que tenía como vocero. Era un buen vocero, eso terminó. Hoy no puede ser vocero de nada”, sentenció.

Desde su punto de vista, Paulón consideró que si Javier Milei “pudiera elegir, Karina sería la jefa de Gabinete”, pero no puede ocupar ese lugar porque “el jefe de Gabinete es un fusible y Karina no puede ser fusible”. “Por eso, es la jefa de Gabinete en las sombras desde un cargo institucionalmente más gris, que es la secretaria general de la Presidencia. Ejerce y le delega la firma a Adorni. Cuando dicen el Jefe, no es simbólico, es literal”.

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Esteban Paulón exhibió la pochoclera en el estudio de Infobae al Amanecer tras la sesión en Diputados

En lo político, el diputado de Provincias Unidas advirtió que, desde el punto de vista de la gestión, la intervención del Gobierno en la Cámara de Diputados tuvo su déficit. “La gente que usa una hora más de su vida para viajar porque el colectivo no viene y no se pagan los subsidios del gasoil, está enojada y con mucha razón”, recordó.

Y remató: “En un momento de debilidad del Gobierno, donde enfrenta desafíos importantes en el tema económico y social, no tiene a alguien que lo explique, que lo justifique y lo defienda. Y el presidente se abraza a ese alguien”.

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El episodio del “pochoclo”

Paulón marcó el contraste entre el show y la solemnidad de la sesión parlamentaria. En su opinión, toda la puesta de ayer en el Congreso fue “casi un relanzamiento de la carrera política de Adorni”, donde “nos pedían que llevemos el pochoclo”. “Le llevé al presidente de la Cámara, no me lo aceptó”, reconstruyó.

Respecto del clima en Diputados, Paulón defendió la teatralidad de su intervención con la pochoclera: “Entendí que era una forma de exponer la provocación que había hecho Martín Menem de ‘traigan pochoclo’, lo dijo en todos los medios. En general, cuando llevo un cartel o hago intervenciones, lo hago antes de que empiece la sesión. Cuando la sesión se abre formalmente, todo abajo y nos enfocamos seriamente”. Y el gesto, según reconstruyó, fue bien recibido entre colegas, incluso desde La Libertad Avanza (LLA): “En las horas de la tarde algunos libertarios me dijeron: ‘No me guardaste pochoclo’. Me recriminaron”, contó.

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Fotografía: RSFotos

Paulón también aportó detalles del operativo político que acompañó la llegada del jefe de Gabinete al Congreso: “Había 210 militantes, funcionarios y hasta consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires que llevaron para el Adornipalooza (sic) en el inicio”. Y describió la jornada como “una tarde en dos tiempos”, con una primera parte de fuerte expectativa y presencia de toda la cúpula del Gobierno y una segunda marcada por la soledad del funcionario: “Cuando termina Adorni, se plantea un cuarto intermedio y ahí no quedó nadie. Lo dejaron más solo. Quedó el ministro del Interior, Diego Santilli, hasta el final”.

“Los propios funcionarios ven la obligación de rendir cuentas como algo medio burocrático, medio aburrido. Para nosotros es casi la única oportunidad de acceder a información. Cuando viene el funcionario, aprovechamos para preguntar”, concluyó.

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Karina Milei fue señalada por Paulón como “la jefa de Gabinete en las sombras” (REUTERS/Mariana Nedelcu)

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