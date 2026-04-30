El Salvador: FONAT registra más de 700 solicitudes de ayuda por accidentes de tránsito en lo que va del año

FONAT de El Salvador recibió más de 700 solicitudes de ayuda económica por accidentes de tránsito en lo que va de 2026. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña﻿)

La directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), Bessy Guzmán, expuso la magnitud del impacto de los siniestros viales en El Salvador y los esfuerzos institucionales para atender a los afectados.

En una entrevista concedida a Noticiero Hechos, la funcionaria informó que la entidad ha recibido más de 700 solicitudes de ayuda económica en lo que va del año, una cifra que refleja la persistencia de la problemática en el país.

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Según detalló Guzmán, el 40 % de las víctimas fatales por accidentes de tránsito en El Salvador son motociclistas, mientras que cerca de 39 % corresponde a peatones. Esto convierte a estos dos grupos en los más vulnerables frente a los siniestros viales en el territorio salvadoreño.

De acuerdo con lo expresado por la directora de FONAT, la institución ofrece una ayuda económica de hasta USD 1,200 a las personas que resultan lesionadas en accidentes de tránsito. En caso de fallecimiento, los familiares directos pueden acceder a un apoyo de USD 2,500.

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Estas cifras representan un alivio inmediato para quienes enfrentan consecuencias físicas, emocionales y económicas tras un accidente, según puntualizó Guzmán durante la entrevista con Noticiero Hechos.

Bessy Guzmán, directora del FONAT, destaca que el 40 % de los fallecidos en accidentes viales son motociclistas. (Cortesía: Viceministerio de Transporte)

La funcionaria también destacó la existencia de otros programas integrales impulsados por el FONAT. “No solo damos esta ayuda económica”, remarcó Guzmán, quien explicó que la institución dispone de iniciativas para promover la reinserción social y productiva de las personas afectadas. Entre estos recursos se incluyen la entrega de prótesis, sesiones de fisioterapia y un programa de apoyo psicológico dirigido a quienes sufren secuelas tras un siniestro vial.

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“Entregamos prótesis, damos fisioterapias, tenemos un programa de ayuda psicológica”, enumeró la directora.

Programas de reinserción laboral y acompañamiento integral para víctimas de accidentes de tránsito

Una de las herramientas adicionales desarrolladas por el FONAT es una bolsa de empleo exclusiva para personas que han resultado lesionadas en accidentes de tránsito, con el objetivo de facilitar su reincorporación al ámbito laboral. Además, se brinda asistencia para la obtención del certificado de incapacidad, un documento clave para acceder a derechos laborales y prestaciones sociales tras una discapacidad originada por un siniestro.

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En términos de prevención y atención integral, la entidad bajo la dirección de Guzmán mantiene una estrategia orientada tanto a la respuesta inmediata frente a las emergencias como al acompañamiento a mediano y largo plazo de las víctimas. “Ayudamos a las personas con su certificado de incapacidad también”, puntualizó la titular del FONAT en el diálogo con Noticiero Hechos.

Las campañas de prevención, la evaluación familiar y la articulación con otras entidades públicas son parte central de la estrategia estatal de FONAT en El Salvador. (Cortesía: Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito)

Según la información proporcionada por la directora, la estadística de usuarios vulnerables afectados, motociclistas y peatones, mantiene una tendencia alta, lo que refuerza la urgencia de políticas públicas orientadas a la reducción de accidentes y la protección de los grupos en riesgo.

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El trabajo de FONAT incluye campañas de sensibilización, acciones coordinadas con otras instituciones públicas y la evaluación constante de las necesidades de las víctimas y sus familias. El organismo busca ampliar su cobertura y fortalecer el acceso a los programas de apoyo, mientras recopila datos que permitan diseñar estrategias más efectivas de prevención y asistencia.