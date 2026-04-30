Crimen y Justicia

Accidente en Mataderos: dos vehículos chocaron, quedaron volcados y hay seis heridos

Los afectados tuvieron que ser ingresados a distintos hospitales de la Ciudad por politraumatismos. Tres de ellos son menores de edad

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Dos automóviles, uno rojo y uno negro, volcados en una calle de Mataderos. Un bombero con casco y uniforme trabaja en la escena, mientras peatones observan el incidente
Hay seis heridos por el choque y vuelco en Mataderos.

Un fuerte accidente se produjo en las primeras horas de hoy en el barrio porteño de Mataderos, donde dos vehículos colisionaron y, por la violencia del impacto, terminaron volcados. Hay seis personas heridas.

El episodio ocurrió alrededor de las 7:30 en la intersección de José Enrique Rodó y Montiel, e involucró a una camioneta Ford Ranger y un Chevrolet Agile.

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Una camioneta roja y un coche negro están volcados sobre un paso de cebra en una calle urbana, con personal de bomberos y policía presentes en la escena
Los afectados salieron por sus medios.

Según las primeras informaciones, al arribar al lugar, personal de Bomberos de la Ciudad encontró ambos vehículos en posición invertida. Los ocupantes, afortunadamente, lograron salir por sus propios medios.

En la camioneta circulaban una mujer mayor de edad y dos menores de edad, un varón y otra mujer. En tanto, en el Chevrolet viajaban un hombre y una mujer mayores de edad junto a un menor.

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Debido a la violencia del impacto, las víctimas fueron asistidas en el lugar y colocadas sobre tabla rígida con collar cervical. Posteriormente, todos fueron trasladados a los hospitales Santojanni y Vélez Sarsfield con diagnóstico de politraumatismos.

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