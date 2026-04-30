Economía

“No lo volvería a votar”: Benito Fernández fue crítico con el Gobierno y reconoció su desencanto

El diseñador cuestionó las políticas económicas que afectan a la industria textil, denunció la alta carga impositiva y la apertura de importaciones, y aseguró que su mirada sobre la gestión cambió por el impacto directo en el sector

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El diseñador Benito Fernández expresó su desilusión con el Gobierno argentino debido al impacto negativo de sus políticas económicas en la industria textil

La industria de la moda argentina atraviesa una crisis marcada por la apertura de importaciones, el aumento de la carga impositiva y la competencia internacional. Benito Fernández, diseñador de alta costura detalló en Infobae en Vivo cómo el contexto económico actual y las políticas de comercio impactan de manera directa en la producción, los precios y la estructura de las empresas nacionales del rubro textil. El diseñador brindó datos y relatos concretos para explicar el presente de la industria, sus desafíos y la relación con el Gobierno nacional.

“Es un desastre lo que está haciendo el Gobierno”. El diseñador, con más de cuarenta años de trayectoria, subrayó que la industria enfrenta problemas estructurales, agravados por la política comercial vigente. “Yo voté este gobierno. Hoy, obviamente no lo volvería a votar y van a tener que buscar mi voto en otra persona”, expresó y marcó un giro respecto a su posición política anterior. Consultado sobre si siente un desencanto del Gobierno, afirmó: “Sí, no me convencen nunca más”.

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Fernández relató los desafíos enfrentados por él y otros empresarios textiles en los últimos años y afirmó que los costos fiscales y la apertura indiscriminada de importaciones provocaron el cierre de numerosos comercios.

La apertura de importaciones y la alta carga impositiva debilitan la competitividad de la moda argentina según Benito Fernández (Captura de video)
La apertura de importaciones y la alta carga impositiva debilitan la competitividad de la moda argentina según Benito Fernández (Captura de video)

Tributación, precios y competencia internacional

El diseñador argumentó que las condiciones impositivas dificultan la competitividad de las empresas argentinas. “No podemos competir por el 52% de impuestos que tenemos y que dijeron que iban a bajar y no bajaron”, remarcó. El diseñador precisó que, aún en el contexto de mayor presencia de marcas internacionales, los precios son mucho más elevados que en sus países de origen: “Te comprás algo de Victoria’s Secret y te sale más caro que en Estados Unidos”.

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Por otra parte, Fernández denunció las condiciones en las que operan algunos mercados internacionales. Apuntó contra China y Rusia en relación a los precios de exportación: “Están vendiendo por debajo de sus costos para destrozarte las industrias y entrar ellos”.

El rol del Gobierno y los desafíos de la industria nacional

Al mismo tiempo, criticó las declaraciones del presidente argentino sobre el rol del diseño en la competitividad textil. “El presidente salió a decir que Italia puede competir con China porque tiene diseño. Yo le digo al señor presidente: Italia tiene muy buen diseño, acá hay muy buen diseño, pero Italia no compite con China, Italia hace todo en China”.

Benito Fernández denunció prácticas desleales de países como China y Rusia, acusándolos de vender por debajo de sus costos para perjudicar la industria local REUTERS/Samuel Rajkumar/File Photo
Benito Fernández denunció prácticas desleales de países como China y Rusia, acusándolos de vender por debajo de sus costos para perjudicar la industria local REUTERS/Samuel Rajkumar/File Photo

Asimismo, sostuvo que “el golpe bajo es echarnos la culpa a los diseñadores, que nos pongamos las pilas para ser competitivos con China. Me parece de una perversidad que nunca he visto en mi vida”, afirmó. Recalcó que la crisis no solo es por el diseño, sino por las “importaciones perversas y el alto costo impositivo”.

En cuanto a su experiencia personal contó que hace dos años tuvo que despedir empleados. “Tenía catorce personas. Me quedan tres juicios, que fueron tres personas que no quisieron arreglar por situaciones personales. Tuve que vender un departamento mío que tenía, me quedé sin ningún departamento, hoy estoy alquilando, pero estoy con un montón de proyectos”.

Entre otras cosas, Fernández diferenció la situación de las grandes empresas y las pequeñas. Explicó el caso de jóvenes emprendedores que utilizan algodón peruano o egipcio de alta calidad para sortear la competencia externa: “Hoy ellos pudieron reinventarse porque tuvieron cabezas, son gente joven, tuvieron cintura, no era una megaempresa y hoy van a tener las remeras más caras, pero las remeras más lindas que vas a tocar”.

Asimismo advirtió sobre el cierre masivo de locales textiles: “Peor que en la pandemia, porque en la pandemia los locales cerraban de afuera para adentro. Ahora están cerrando en el núcleo”.

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