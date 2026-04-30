El pesista colombiano Yeison López consiguió triple récord mundial y medalla de oro en Panamericano de Panamá

El medallista olímpico de Colombia sigue mostrando ser uno de los candidatos a medalla durante el Ciclo Olímpico a Los Ángeles 2028 - crédito X/@atginsta

El colombiano Yeison López consiguió un triple récord mundial al levantar 181 kilogramos en arranque, 216 kilogramos en envión y un total de 397 kilogramos en la categoría de 88 kilogramos durante el Campeonato Panamericano de Pesas 2026 en Panamá, lo que refuerza su liderazgo en la disciplina a nivel mundial y lo proyecta como uno de los máximos candidatos al título en el próximo Mundial de Pesas en China, previsto para octubre y noviembre de 2026.

Con apenas 26 años, López no solo impuso nuevas marcas, sino que además superó sus propios registros previos. En el arranque, la marca anterior de López era de 177 kilogramos, mientras que en el total combinado había logrado 387 kilogramos. Los nuevos registros logrados en suelo panameño dejan atrás esas cifras, situación que demuestra un ascenso sostenido en su rendimiento.

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El chocoano, medalla de plata en París 2024, impuso doble récord mundial en el certamen celebrado en Noruega - crédito @iwfnet/Instagram

El dominio del vallecaucano en la competencia fue absoluto: ningún competidor logró acercarse a los números establecidos por López, lo que lo deja prácticamente sin rival inmediato en la región. El Ministerio de Deportes de Colombia subrayó la magnitud de la hazaña con estas palabras: “Pongámonos de pie y démosle un aplauso, o mejor tres, a nuestro triple récord del mundo en levantamiento de pesas”.

La confirmación de su dominio en la categoría de 88 kilogramos lo ubica como referente global en la halterofilia. Su rendimiento en Panamá valida, además, el impulso que vive el deporte colombiano en el inicio del ciclo olímpico.

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Yeison López, medallista olímpico, comienza a ser candidato de medalla en los próximos Juegos Olimpicos de Los Ángeles 2028 - crédito Federación Colombiana de Pesas

En 2025, López fue elegido Deportista del Año en Colombia tras lograr múltiples triunfos y medallas en escenarios internacionales, reconocimiento que marcó el preludio de este año excepcional. De cara a 2026, sus objetivos suben de nivel: “Estoy muy feliz con esta temporada que acaba de terminar, porque he conseguido cosas maravillosas para mí y para el país. También estoy contento por el crecimiento deportivo que he tenido. Para mí es importante saber que estoy haciendo las cosas bien”, declaró López a El Tiempo.

De acuerdo con el balance presentado por la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, la delegación nacional cerró la segunda jornada del campeonato con un total de 14 medallas, distribuidas en 6 de oro, 2 de plata y 6 de bronce.

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Francisco Mosquera, otro medallista de oro para Colombia en el Panamericano de Pesas

Francisco Mosquera, deportista colombiano, fue el pesista más destacado en Panamá, as{i fue la medalla que trajo para Colombia - crédito @deportecolombiano/Instagram

Colombia confirmó su supremacía en el levantamiento de pesas continental tras el notable desempeño de Francisco Mosquera, quien conquistó tres medallas de oro y estableció un récord panamericano en la categoría de 65 kilogramos durante el Campeonato Panamericano de Mayores 2026 celebrado en Panamá.

El protagonismo de Francisco Mosquera, oriundo del Valle del Cauca, se evidenció en cada ronda de la competencia. El colombiano logró levantar un total de 320 kilogramos, resultado que le permitió superar al estadounidense Hampton Morris, uno de los nombres más fuertes en la división. La marca alcanzada no solo le dio el primer lugar en la modalidad de arranque, sino que también le permitió conquistar el oro en envión y en total, completando así una jornada considerada perfecta por la delegación.

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La participación de Colombia en el torneo ha sido integral. En la categoría de 63 kilogramos femenino, Tatiana Mosquera se adjudicó el oro en el arranque con un levantamiento de 108 kilogramos, mientras que Yenny Sinisterra obtuvo la plata en envión y el bronce en arranque, contribuyendo al acumulado por equipos. Por su parte, Jhon Jairo Serna, en los 60 kilogramos, sumó oro en envión (151 kilogramos) y bronce en el total. Entre las mujeres, en la división de 53 kilogramos, Rohelys Galvis aseguró una plata en arranque y Antonina Moya aportó un bronce más a la cuenta colombiana.