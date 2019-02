La tarea de comparar no es fácil. La Secretaría de Energía no brinda información por provincias, solo ofrecen Capital Federal y Gran Buenos Aires. Las empresas suelen tener en sus páginas cuadros desactualizados. Y en los entes reguladores de cada provincia publican textos larguísimos y técnicos de resoluciones donde los usuarios no especializados en el tema difícilmente pueda encontrar un número con lupa. No hay cuadros comparativos disponibles en Adeera, asociación de distribuidoras, ni en Adere, que agrupa a los entes reguladores de todo el país.