En los últimos días González Fraga aseguró: "Cuando Dujovne tomó Finanzas, en junio, me dijo que estaba pensando algunos nombres para el directorio y me consultó quiénes podían ser reemplazados y desde entonces empecé a sondear. Alicia Caballero, que había sido nombrada por Alfonso Prat-Gay, estaba cansada, me dijo 'yo sigo por vos pero hasta fin de año'. En el caso de Giacchino hay que destacar que tuvo un accidente serio el año pasado que afectó su presencia cotidiana en el banco y también se decidió reemplazar a Diego Dequino, quien había sido nombrado por el ex presidente del BCRA, Luis Caputo".