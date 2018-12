– Pero los mercados no, ¿eso implica que no le tienen confianza a la Argentina, pero tampoco confían en lo que deciden los políticos del mundo, de las grandes potencias?

– Creo que van por andariveles separados. Mi visión es que el programa del Fondo Monetario es de emergencia, que ha evitado que, frente al cierre del financiamiento de los mercados internacionales, a mi juicio bastante autoinfligido; el país acusara una nueva crisis de deuda; y también tenemos una crisis de confianza. Esta se recuperará cuando el sector privado del mundo, y también de la Argentina, empiecen a consumir e invertir más. Y lo que más me preguntan acá, como inversores del exterior es ¿cuándo la Argentina va a volver a crecer?, porque este es un plan de emergencia que sirve para tapar agujeros, para pagar deudas, pero no marca una agenda de crecimiento hacia adelante; y de reformas que se necesitan para ser una economía más competitiva; para ampliar la base de tributación; para bajar el gasto público en serio y reducir la carga tributaria.