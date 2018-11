No ignora que ese camino incluye un proceso electoral en diciembre de 2019. Y que esas elecciones pueden ratificar el rumbo actual o gatillar un volantazo si quien gana es, por ejemplo, Cristina Kirchner. La titular del Fondo no mencionó a la ex presidenta. "Nuestro foco es la economía y la gente, nuestro foco no es una representación política en particular", dijo. Pero inmediatamente insistió en la idea de que el FMI espera un giro económico a partir de abril. "Luego de eso será el pueblo argentino el que decida qué quiere para su futuro", señaló.