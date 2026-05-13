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DJ Mami, amiga de Cazzu, lanza remix viral con frase de Ángela Aguilar

Las palabras con las que Aguilar criticó la música urbana regresaron como intro de un remix de DJ Mami

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La productora argentina Alejandra Pérez, conocida en la industria como DJ Mami, lanzó un remix de “Delincuente” —de Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow— con un intro que utiliza un audio de una entrevista en la que Aguilar criticó la música urbana. (@alejamami)

DJ Mami usó una frase de Ángela Aguilar sobre el reggaetón para abrir su más reciente sencillo, y la reacción en redes no tardó: el mix se convirtió en tendencia en TikTok entre los seguidores de Cazzu y los detractores de la cantante mexicana.

La productora argentina Alejandra Pérez, conocida en la industria como DJ Mami, lanzó un remix de “Delincuente” —de Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow— con un intro que utiliza un audio de una entrevista en la que Aguilar criticó la música urbana actual. El contraste entre el discurso y el género que arranca después fue suficiente para encender los comentarios.

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El audio que eligió Pérez proviene de una entrevista que la hija de Pepe Aguilar concedió a Angélica Vale, en la que la intérprete mexicana expresó su incomodidad con las canciones de moda. “Las canciones de ahorita están muy mal”, dijo. “Estamos denigrando ya a las personas, a las sexualidades, a las mujeres, a los hombres”.

DJ Mami
El contraste bastó para que el remix se convirtiera en tendencia y los fans de Cazzu celebraran el gesto. (@djmami)

En esa misma entrevista, Aguilar fue más lejos: “De verdad, hasta me siento como que estoy haciendo algo mal y lo quito si me sale en Instagram. Yo digo, ay no. De verdad, no porque soy persignada. Entiendo que la juventud quiere expresarse de alguna forma, pero esa no es expresión”. Añadió que a la nueva generación “le hace falta un poco de tranquilidad, amor e inocencia” y que las canciones escritas con amor son las que merecen compartirse con los abuelos. “Entonces que pader que puedas escuchar una canción que no tengas que sentirte mal de enseñársela a tu abuelita”, expresó Ángela hablando sobre los boleros, pues ella se encontraba promocionando uno de sus discos.

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DJ Mami tomó esa declaración y la colocó como introducción a un tema de empoderamiento femenino. En su TikTok escribió: “Compartan con sus abuelitas el edit que hice y me dicen en comentarios qué opinan”. La referencia directa a los “abuelitos” que mencionó Aguilar en su crítica no pasó desapercibida.

Cabe señalar que Pérez ha colaborado con artistas como Duki y su amiga Julieta Cazzuchelli, con quien mantiene una amistad pública y conocida. Ese vínculo fue suficiente para que los seguidores de la argentina leyeran el remix como un guiño hacia la polémica que rodea a Aguilar desde 2024.

DJ Mami
(Captura de pantalla @djmami / @angela_aguilar_)

Así reaccionaron los internautas al nuevo mix de DJ Mami

“Que haga el remix, voy a ser tía, voy a ser tía...”

“Me encanta, a mi abuela también le gustó”

“Todos viendo justicia poética, viva la jefa”

“Aquí todos somos adultos”

“Me voy a casar vayan a mi boda es en mayo”

“La voz chillona lastima los oídos”

“Eso es una amiga”

“Total, acá nadie rompió ningún corazón”

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