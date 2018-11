– "Entiendo que lo segundo pudo haber estado motivado por el temor a que se espiralice la inflación, pero ¿acaso el FMI presupone que las autoridades argentinas no comparten esa inquietud? Con esto no intento poner en duda el profesionalismo de estos programas sino señalar que, si no se comunican bien y razonadamente, pueden generar confusión, dar lugar a interpretaciones que complican la credibilidad de los programas y hasta sugerir que el FMI no confía en las autoridades argentinas, nada de lo cual contribuye a reducir el riesgo país".