Por el momento ese escenario no se produjo, aunque la cotización mayorista está a escasos 55 centavos de perforar esa zona de libre flotación. Si ocurre, el BCRA saldría a intervenir para que la divisa no siga cayendo. No tiene un monto asignado para hacerlo ni está obligado a mantener una cotización que esté por encima de aquel piso de la banda cambiaria, hoy alrededor de $ 35,10. Tanto el piso como el techo de la banda de flotación se mueven a un ritmo de 3% mensual.