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Polémica en Antioquia: Diócesis cierra iglesia en Guarne tras fotos en lencería de Aida Cortés en el altar

Entidades religiosas expresaron su rechazo a las imágenes y videos publicados por la creadora de contenido

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La reconocido creadora de contenido para adultos fue centro de elogios y criticas por su sensual publicación - crédito @aidacortes/X

La publicación de unas fotos de Aida Cortés frente al altar de la capilla de Santa Ana, ubicada en el municipio de Guarne, Antioquia, causó polémica. La influenciadora, reconocida como una de las creadoras de contenido para adultos mejor pagadas del país, había anunciado en 2024 su retiro de esa industria para enfocarse en su carrera como cantante. Sin embargo, volvió al centro de la discusión después de publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que posa en lencería, acompañadas del mensaje: “Hija de Dios”.

Las imágenes derivaron en una controversia religiosa y pública y una respuesta institucional: la Diócesis de Sonsón-Rionegro condenó las acciones de Cortés en un comunicado dirigido a la opinión pública. En el mensaje expresó indignación y profundo dolor por la realización y difusión del material fotográfico, y definió lo ocurrido como una “profanación moral” del sentido religioso del lugar.

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Reconocida modelo webcam colombiana se fotografió semidesnuda en una iglesia de Guarne, Antioquia - crédito @aidacortesmusic/Instagram
Reconocida modelo webcam colombiana se fotografió semidesnuda en una iglesia de Guarne, Antioquia - crédito @aidacortesmusic/Instagram

“La Diócesis de Sonsón-Rionegro expresa su indignación y profundo dolor ante la realización y posterior difusión en redes sociales de unas fotografías de carácter ofensivo e irrespetuoso tomadas al interior del templo parroquial de Santa Ana, Guarne. Los templos católicos son lugares sagrados, consagrados exclusivamente al culto divino, a la celebración de los sacramentos, a la oración y al encuentro de los fieles con Dios”, putualiza el texto.

Entidades religiosas expresaron su rechazo a las fotos y videos publicados por la creadora de contenido - crédito Diócesis de Sonsón-Rionegro
Entidades religiosas expresaron su rechazo a las fotos y videos publicados por la creadora de contenido - crédito Diócesis de Sonsón-Rionegro

La autoridad religiosa pidió una rectificación pública. “Las exhortamos [a las personas involucradas] a ofrecer disculpas públicas a la comunidad católica, especialmente a los fieles de la Parroquia Santa Ana de Guarne, cuya sensibilidad religiosa se ha visto profundamente afectada”.

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Como medida de reparación espiritual, la diócesis anunció el cierre temporal de la capilla durante el viernes 12 de junio de 2026. También convocó jornadas de oración comunitaria y un acto de desagravio para el sábado 13 de junio al mediodía.

“Como signo de reparación espiritual ante esta situación, por disposición de Su Excelencia Mons. Fidel León Cadavid Marín, Obispo de la Diócesis de Sonsón-Rionegro, el templo parroquial de Santa Ana de Guarne permanecerá cerrado desde las 12:00 del mediodía del viernes 12 de junio hasta el sábado 13 de junio a las 12 del mediodía”, conforme a lo expuesto.

Aida Córtes respondió a sus críticos vía redes sociales - crédito @aidacortesmusic/Instagram
Aida Córtes respondió a sus críticos vía redes sociales - crédito @aidacortesmusic/Instagram

Luego de que se conociera la respuesta de la diócesis, Cortes publicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “El mundo está al revés Amo todas las religiones Todas nos enseñan algo Pero no son un escudo Para defenderte de tu miseria Cómo ser humano Si no trabajas en ser una mejor persona No importa que tanto vayas a la iglesia(sic)”.

La consecuencia legal podría ser administrativa y no penal

Estas son las polémicas fotos que pusieron en el ojo del huracán a la creadora de contenido - crédito @aidacortesmusic/Instagram
Estas son las polémicas fotos que pusieron en el ojo del huracán a la creadora de contenido - crédito @aidacortesmusic/Instagram

Iván Durango, abogado penalista, sostuvo en diálogo con El Colombiano, que el episodio puede ser reprochable en el plano ético y religioso, pero no configura una conducta penal. A la par, mencionó la violación a la libertad religiosa, prevista en el artículo 201 del Código Penal, y el impedimento y perturbación de ceremonia religiosa, contemplado en el artículo 202, pero afirmó que ninguna encuadra en lo ocurrido.

“Lo que vemos aquí es una provocación calculada, enmarcada en una estrategia de marketing digital que explota el tabú religioso para generar interacción y polémica. Es comprensible la indignación de los feligreses que sienten vulnerados estos espacios sagrados. Sin lugar a dudas, es un acto reprochable desde la ética, desde la moral católica, desde las buenas costumbres. Sin embargo, estamos en un Estado Social de Derecho. El Código Penal no está diseñado para encarcelar a las personas por herir susceptibilidades religiosas”.

El experto también señaló que el literal b del numeral 2 de ese artículo prohíbe “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad” en espacios públicos o en lugares privados con proyección pública. Esa conducta acarrea una Multa General tipo 3, equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

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