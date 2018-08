La paliza que sufrieron quienes apostaron por riesgo argentino ha sido enorme en lo que va de 2018. Las pérdidas acumuladas van del 20% al 35%, según se trate de bonos de corto o largo plazo. En algunas emisiones efectuadas por provincias argentinas directamente no se puede calcular cuánto se perdió: los títulos no pueden ser vendidos en el mercado secundario sencillamente porque no hay compradores. Por lo tanto no tienen precio.