España

Juzgan en Palma a un hombre por apuñalar a otro que rechazó su proposición sexual

Un conocido de la víctima encontró al hombre ensangrentado y el acusado le pidió que no llamara a la policía

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Imagen del acusado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.
El acusado, durante el juicio. (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Baleares ha comenzado este lunes el juicio contra un hombre que apuñaló a otro con un sacacorchos por rechazar sus insinuaciones sexuales. El acusado se enfrenta a una posible condena de 15 años de prisión por un delito de tentativa de asesinato, además del pago de una indemnización de más de 20.000 euros a su víctima.

Los hechos que estudia el juzgado se remontan a la mañana del 2 de febrero de 2025, en la azotea de un edificio de la capital balear. Según ha declarado este lunes el agredido, ambos habían mantenido una conversación en un establecimiento ubicado cerca de la plaza de las Columnas de Palma y subieron a una habitación que tenía alquilada para tomar unas copas. Los dos consumieron cerveza y whisky hasta estar “muy borrachos”.

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Fue entonces cuando el acusado le empezó a tocar la pierna, pero él rechazó el acercamiento e intentó abandonar el lugar. “Me empieza a tocar y reacciono. Cuando me voy hacia la puerta, noté los pinchazos en la espalda”, ha declarado.

Un conocido escuchó los gritos

Fue un conocido de la víctima el que descubrió la escena. Esta persona le había alquilado la estancia y “tras escuchar dos grandes estruendos”, subió a la azotea en la que se encontraban los dos implicados. Allí, se encontró a la víctima ensangrentada y al acusado pidiendo perdón y tratando de taparle las heridas con una camisa. El procesado pidió que no llamaran a la policía, según el conocido.

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El hoy declarante ha reconocido que portaba con él un cuchillo, pero que no lo usó para intimidar al ahora sospechoso. Asimismo, ha negado que le hiciera alguna proposición sexual al acusado. Según ha contado en el juzgado, el agresor le tocó la pierna con intenciones sexuales, pero él rechazó su acercamiento y le propinó un empujón. Como respuesta, el procesado le abordó por la espalda y le propinó múltiples puñaladas con un sacacorchos. En concreto, le hirió en el costado, la cabeza y el pectoral.

La Audiencia Provincial de Baleares celebrará entre este lunes y el martes 9 de junio la primera sesión de este juicio. La Fiscalía, por el momento, ha pedido una condena a 15 años de prisión y el pago de una indemnización de más de 20.000 euros por estos hechos. El acusado declarará en último lugar.

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