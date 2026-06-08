Fernando Llanos vivió una fuerte discusión con pasajeros en tren durante su transmisión por las elecciones 2026

El periodista intentó aclarar las acusaciones en su contra, pero la discusión continuó frente a decenas de pasajeros. TikTok.

La jornada de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 estuvo marcada por la expectativa ciudadana, el despliegue de los organismos electorales y la atención de millones de peruanos que siguieron de cerca cada detalle del proceso democrático.

Sin embargo, entre las múltiples incidencias que se registraron durante el día, una situación particular captó la atención de las redes sociales y generó un intenso debate entre usuarios. El protagonista fue el periodista y creador de contenido Fernando Llanos, quien vivió un momento de alta tensión mientras realizaba una transmisión en vivo desde un tren.

Lo que inicialmente parecía ser una cobertura habitual de la jornada electoral terminó convirtiéndose en un episodio cargado de confrontaciones, reclamos y acusaciones. El comunicador decidió compartir con sus seguidores parte de su recorrido y sus impresiones sobre el ambiente que se vivía en las calles durante la elección presidencial que enfrentó a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.

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Caótico momento de Fernando Llanos en tren: usuarios lo acusan de favorecer a Roberto Sánchez durante transmisión. Captura: TikTok.

¿Qué pasó con Fernando Llanos?

Durante la transmisión, Llanos interactuaba con los usuarios conectados y mostraba distintos aspectos de la movilización ciudadana en uno de los días más importantes para la política peruana. Sin embargo, conforme avanzaban los minutos, algunos pasajeros comenzaron a notar la presencia de la cámara y a expresar su incomodidad con determinados comentarios que interpretaban como una toma de posición política.

La situación escaló rápidamente cuando varios ciudadanos lo acusaron de intentar influir en las preferencias electorales de sus seguidores. Las críticas provinieron principalmente de personas que simpatizaban con Keiko Fujimori, quienes cuestionaron el contenido de la transmisión y manifestaron su desacuerdo con la manera en que el periodista abordaba la jornada.

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Los reclamos se hicieron cada vez más notorios dentro del vagón. Lo que había comenzado como comentarios aislados terminó convirtiéndose en una discusión pública que involucró a varios pasajeros y que fue seguida en tiempo real por miles de personas a través de internet.

Caótico momento de Fernando Llanos en tren: usuarios lo acusan de favorecer a Roberto Sánchez durante transmisión. Captura: TikTok.

Ante las acusaciones, Fernando Llanos intentó aclarar la situación y explicar cuál era el propósito de su cobertura. Según señaló, su intención era mostrar distintos aspectos del proceso electoral y no favorecer a ninguno de los candidatos que disputaban la Presidencia de la República.

“Venimos del desayuno de Keiko Fujimori y estamos yendo a la votación de Roberto Sánchez”, afirmó el periodista durante la transmisión.

Con esa declaración buscó demostrar que estaba cubriendo actividades relacionadas con ambos aspirantes presidenciales y que su trabajo respondía a criterios informativos. Sin embargo, sus palabras no lograron convencer a algunos de los pasajeros que ya habían expresado su malestar.

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Caótico momento de Fernando Llanos en tren: usuarios lo acusan de favorecer a Roberto Sánchez durante transmisión. Captura: TikTok.

Lejos de disminuir, la tensión continuó creciendo. Varias personas siguieron cuestionando al comunicador y señalaron que sus comentarios podían interpretarse como mensajes políticos en una jornada especialmente sensible para el país.

En medio del intercambio verbal, Fernando Llanos también decidió responder a algunos de los cuestionamientos. Durante la discusión, llegó a señalar a una mujer que participaba activamente en los reclamos y la acusó de estar difundiendo mensajes políticos dentro del tren.

Caótico momento de Fernando Llanos en tren: usuarios lo acusan de favorecer a Roberto Sánchez durante transmisión. Captura: TikTok.

Usuaria comenzó a gritar

La escena generó nuevas reacciones entre los pasajeros, quienes continuaron expresando sus posiciones sobre el proceso electoral y sobre el papel que desempeñaban los comunicadores y creadores de contenido durante la cobertura de la jornada.

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El momento alcanzó uno de sus puntos más tensos cuando una ciudadana comenzó a gritar el nombre de Keiko Fujimori, situación que incrementó aún más la intensidad de la discusión. Los pasajeros presentes reaccionaban de distintas maneras mientras la transmisión seguía registrando cada detalle del intercambio.

A pesar de los intentos de Fernando Llanos por mantener el control de la situación, el ambiente continuó cargado de tensión. El periodista decidió seguir transmitiendo y mostrar lo que estaba ocurriendo dentro del vagón, convencido de que se trataba de una situación que reflejaba el nivel de polarización que atravesaba el país en medio de la definición presidencial.

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Más adelante, el comunicador enfocó su cámara hacia un hombre al que identificó como una de las personas que estaba impulsando los cuestionamientos en su contra. La respuesta del ciudadano fue inmediata.

Caótico momento de Fernando Llanos en tren: usuarios lo acusan de favorecer a Roberto Sánchez durante transmisión. Captura: TikTok.

Lejos de evitar la exposición pública, el pasajero respondió directamente frente a la cámara, reveló su identidad y dejó claro que no se sentía intimidado por la presencia del periodista ni por el hecho de estar siendo grabado durante la transmisión en vivo.

La escena fue seguida por miles de usuarios en redes sociales, quienes comenzaron a compartir fragmentos del video y a comentar lo sucedido. En cuestión de horas, el episodio se convirtió en uno de los temas más comentados relacionados con la jornada electoral.

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Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las reacciones estuvieron divididas. Algunos usuarios defendieron el trabajo de Fernando Llanos y consideraron que estaba ejerciendo su labor informativa en un espacio público. Desde esa perspectiva, señalaron que el periodista tenía derecho a registrar lo que ocurría durante una jornada de interés nacional.

Otros, en cambio, respaldaron las críticas realizadas por los pasajeros y sostuvieron que los comunicadores deben actuar con especial cuidado durante los procesos electorales para evitar interpretaciones que puedan generar controversia o ser vistas como intentos de influir en la opinión pública.

Caótico momento de Fernando Llanos en tren: usuarios lo acusan de favorecer a Roberto Sánchez durante transmisión. Captura: TikTok.