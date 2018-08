– El acuerdo con el FMI bajó la volatilidad cambiaria, pero no cambió las expectativas de los inversores ni de los agentes económicos locales, ¿por qué y qué hace falta?

– Está claro que si la Argentina no hubiera obtenido un auxilio financiero por parte del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales de crédito hoy estaríamos intentando colocar deuda. Y si la tasa hoy nos parece prohibitiva con un índice de riesgo país de más de 600 puntos básicos, significa estar pagando una tasa de interés muy alta, del orden del 9% anual en dólares, sería mucho peor, si es que los mercados ya no estarían cerrados para el país. Vale la pena recordar que entre 2002 y 2005 el índice de riesgo país promedió 5.500 puntos básicos. Y cuando se tiene el mercado de deuda internacional cerrado el riesgo salta y eso significa que no hay tasa de interés a la que se pueda obtener un préstamo.