No se trata de una medida de carácter regresivo, como sugeriría un análisis prematuro, en el que los sectores de menores ingresos y hogares con dimensiones inferiores al promedio sufrirán un mayor ajuste, sino que es el resultado de que en el extremo de la franja de alto consumo existen unos 200 mil conectados con consumos actuales por un valor mensual de entre $1.500 y $4.500 por mes que no acusarán cambios en sus tarifas, porque "se trata de una franja electro dependiente de muy bajos ingresos que no tienen la opción de un consumo energético alternativo, como el gas u otro combustible".