Más allá de las buenas noticias para el mundo financiero, la categoría emergente no tiene un efecto directo en la macroeconomía. Así lo resume Sabrina Corujo, head research de Portafolio Personal. "En el escenario financiero cambian las expectativas, que no es algo menor en el escenario en que estábamos, y se garantiza una mayor cantidad de flujos para el mercado financiero local y baja los costos de financiamiento de las compañías, pero en la macroeconomía, el efecto no es directo", dijo la especialista. "Esto va a mejorar el mercado pero no garantiza el cumplimiento de las metas con el FMI, entre otras cosas", agregó.