La falta de información por un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue expuesta en la reunión de Junta Directiva por industrial que es dueño de una empresa agroalimentaria. Se habló de una nueva medida paraarancelaria impuesta por la UE a la importación de huevos de gallina. En la reunión, el empresario explicó: "Hace 15 años nos exigieron como reglamentación para exportar pollos que estos estuvieran encerrados en jaulas y para ello hicimos grandes inversiones en la producción. Pero ahora no dejan que les vendamos huevos de gallina porque nos argumentan que las gallinas están en cautiverio, por lo tanto no podemos cumplir ambos requerimientos y no podemos exportar ahora huevos a Europa que antes si podíamos". Otro de los casos expuestos fue el de una empresa de envases que está a punto de cerrar porque su principal comprador, una empresa multinacional que opera en la Argentina , decidió comenzar a comprar en Brasil los envases para sus latas de aerosoles.