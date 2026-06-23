Escribir libros de la historia familiar ya es posible con WhatsApp: solo necesitas sus voces y listo

El uso de WhatsApp para recolectar información es clave porque es una aplicación que la mayoría sabe manejar. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Antes, reunir recuerdos y relatos para crear un libro familiar o documentar la historia de una empresa requería meses de entrevistas, recopilación de materiales y coordinación entre múltiples personas.

Hoy, la tecnología ha transformado ese proceso: la inteligencia artificial (IA) permite centralizar y organizar las voces de decenas de participantes en cuestión de semanas, sin la necesidad de largas reuniones presenciales ni complicados intercambios de correos electrónicos.

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La aparición de plataformas como MILA Stories y empresas Memory Tech ha cambiado la forma en que las familias y empresas capturan y preservan sus historias.

Usando WhatsApp como principal canal de interacción, permite que múltiples personas contribuyan a una narrativa colectiva, dando como resultado un libro físico y un video editado, construidos únicamente a partir de los recuerdos y materiales compartidos por los propios participantes.

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Por qué el uso de WhatsApp puede ser útil para que la IA capte memorias colectivas

Cada involucrado debe solo hablar con la IA por WhatsApp sin descargar apps externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Ezequiel Fonseca Zas, fundador de MILA Stories, la novedad radica en la capacidad de la IA para recopilar memorias compartidas utilizando una aplicación tan cotidiana como WhatsApp.

A diferencia de otras soluciones que se enfocan en la historia de una sola persona, esta plataforma permite que decenas de familiares, amigos o colegas participen simultáneamente.

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Los participantes reciben un enlace, se suman al proyecto y comienzan a interactuar con la inteligencia artificial, que los entrevista y organiza la información. “La inteligencia entrevista, asesora, edita y escribe el documento final, emulando todas las instancias de un ghostwriter, pero sin inventar nada”, detalla el creador.

Cómo se configura y desarrolla un libro físico o un video

La persona que crea el proyector puede dejarle toda la guía a la IA o realizar correcciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

La experiencia inicia cuando una persona crea un proyecto y define el propósito del libro o video. Puede personalizar las preguntas o dejar que la plataforma sugiera las más adecuadas.

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Luego, la misma persona comparte un enlace con quienes desee invitar a participar. Cada uno puede responder por WhatsApp con mensajes de texto, notas de voz, fotografías o videos, en el momento que prefiera.

Fonseca Zas precisa que “MILA puede entrevistar a cuarenta, cincuenta o hasta sesenta personas en simultáneo, en muy poco tiempo”, y el proyecto avanza a medida que los participantes comparten sus recuerdos.

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El material se organiza automáticamente y el resultado puede editarse durante semanas, permitiendo que el organizador ajuste capítulos, agregue o elimine información y decida qué incluir en la versión final.

Qué productos finales entrega la inteligencia artificial

En el libro aparecen todas las historias y fotos recopiladas de los participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado principal es un libro físico de tapa dura y alta calidad, que se envía por correo al domicilio del solicitante. Este volumen puede superar las trescientas páginas y contener más de cien fotografías, todas aportadas por los protagonistas.

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Además, se genera un video recopilatorio editado por la inteligencia artificial, disponible tanto a través de un código QR impreso en el libro como en formato digital para compartir en redes o mensajería.

Otro punto clave es que se busca que el proceso sea accesible. “El único que debe usar la plataforma web es el organizador, el resto de los participantes solo necesita WhatsApp”, aclara Fonseca Zas. Así, nadie tiene que descargar aplicaciones adicionales ni crear cuentas nuevas; basta con aceptar la invitación y empezar a compartir recuerdos.

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Cómo se aseguran la fidelidad y privacidad de las historias

Solo el creador del proyecto puede conocer los que dicen los participantes por WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Uno de los aspectos que más preocupa a los usuarios de estos servicios es la precisión y privacidad del contenido generado. Fonseca Zas afirma que “tiene un indicador interno de fidelidad de 9,1 sobre 10, que evalúa el tono emocional, el entendimiento de los datos, la ausencia de alucinaciones y la no pérdida de información”.

Asimismo, la plataforma utiliza tecnologías de encriptación para las conversaciones, y garantiza que solo el organizador del proyecto puede acceder al relato completo.

Las entrevistas se realizan de forma individual y confidencial, sin que los participantes tengan acceso a las respuestas de los otros, a menos que así lo decida el responsable del proyecto.

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