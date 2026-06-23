Sudáfrica presume foto oficial del Mundial 2026 en Pachuca previo a su duelo contra Corea del Sur: “Estamos aquí para dejar nuestra huella”

La Selección de Sudáfrica presumió la foto oficial del Mundial 2026 previo a su partido contra Corea del Sur correspondiente a la jornada 3 de la Fase de Grupos (X@BafanaBafana)

La Selección de Sudáfrica presumió la foto oficial de sus jugadores durante Mundial 2026 previo a su partido contra Corea del Sur correspondiente a la jornada 3 de la Fase de Grupos.

El equipo de los Bafana Bafana regresó el viernes pasado a territorio hidalguense, donde tiene su campamento base en esta Copa del Mundo para cerrar su preparación.

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El conjunto dirigido por Hugo Broos se puso manos a la obra poco después de su llegada tras el empate 1-1 contra la República Checa en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

“¡Lo mejor de Sudáfrica, reportando en vivo desde México! La foto oficial del equipo Bafana Bafana tomada en el campamento base de Pachuca hacia el escenario mundial, Mzansi, estamos aquí para dejar nuestra huella", escribió la cuenta oficial del equipo.

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Sudáfrica realiza campamento en Pachuca de cara a su debut contra la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@BafanaBafana)

Sudáfrica en el Mundial 2026

En su debut, el conjunto dirigido por Hugo Broos cayó por 2-0 frente a México en el Estadio Ciudad de México, donde las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron la diferencia. El resultado dejó a los sudafricanos con la necesidad de sumar en los siguientes encuentros para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

En la segunda fecha, Sudáfrica logró rescatar un empate 1-1 ante la República Checa, lo que les permitió obtener su primer punto en el certamen. Este resultado fue crucial para mantener al equipo con opciones, ya que el formato ampliado del torneo permite que algunos terceros lugares avancen a la siguiente fase.

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El conjunto dirigido por Hugo Broos se puso manos a la obra poco después de su llegada tras el empate 1-1 contra la República Checa en el Atlanta Stadium (X@BafanaBafana)

Quiénes son los jugadores de los Bafana Bafana

La lista oficial de jugadores convocados por parte de Sudáfrica ha puesto de manifiesto una apuesta por figuras internacionales, como Ime Okon (Hannover 96, Alemania), Samukele Kabini (Molde FK, Noruega), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, Estados Unidos), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, Estados Unidos), Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal), Lyle Foster (Burnley FC, Inglaterra) y Thapelo Maseko (AEL Limassol, Chipre), sin perder de vista la contundente presencia de futbolistas que compiten en la liga nacional.

El empate entre Sudáfrica y República Checa beneficia a la Selección Mexicana para su clasificación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 (REUTERS)

En la portería figuran Ronwen Williams, Ricardo Goss (ambos de Mamelodi Sundowns) y Sipho Chaine (Orlando Pirates). La defensa reúne a Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane y Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele, Bradley Cross, Thabang Matuludi, Samukele Kabini, Olwethu Makhanya y Mbekezeli Mbokazi. El mediocampo queda en manos de Teboho Mokoena, Jayden Adams, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha y Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), junto a Sphephelo Sithole.

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Dónde ver México vs Sudáfrica HOY: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 - Crédito: X.

Finalmente, cabe indicar que para el partido contra Corea del Sur, Sudáfrica no podrá contar con Themba Zwane ni Teboho Mokoena, quienes se encuentran suspendidos. Zwane cumple una sanción de tres encuentros dictada por el comité disciplinario de la FIFA, tras haber recibido una tarjeta roja durante el enfrentamiento inaugural del torneo ante México la semana pasada.