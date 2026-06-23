México Deportes

Sudáfrica presume foto oficial del Mundial 2026 en Pachuca previo a su duelo contra Corea del Sur: “Estamos aquí para dejar nuestra huella”

El equipo de Hugo Broos se puso manos a la obra poco después de su llegada tras el empate 1-1 contra la República Checa

Guardar
Google icon
La Selección de Sudáfrica presumió la foto oficial del Mundial 2026 previo a su partido contra Corea del Sur correspondiente a la jornada 3 de la Fase de Grupos (X@BafanaBafana)
La Selección de Sudáfrica presumió la foto oficial del Mundial 2026 previo a su partido contra Corea del Sur correspondiente a la jornada 3 de la Fase de Grupos (X@BafanaBafana)

La Selección de Sudáfrica presumió la foto oficial de sus jugadores durante Mundial 2026 previo a su partido contra Corea del Sur correspondiente a la jornada 3 de la Fase de Grupos.

El equipo de los Bafana Bafana regresó el viernes pasado a territorio hidalguense, donde tiene su campamento base en esta Copa del Mundo para cerrar su preparación.

PUBLICIDAD

El conjunto dirigido por Hugo Broos se puso manos a la obra poco después de su llegada tras el empate 1-1 contra la República Checa en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

“¡Lo mejor de Sudáfrica, reportando en vivo desde México! La foto oficial del equipo Bafana Bafana tomada en el campamento base de Pachuca hacia el escenario mundial, Mzansi, estamos aquí para dejar nuestra huella", escribió la cuenta oficial del equipo.

PUBLICIDAD

Sudáfrica realiza campamento en Pachuca de cara a su debut contra la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@BafanaBafana)
Sudáfrica realiza campamento en Pachuca de cara a su debut contra la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@BafanaBafana)

Sudáfrica en el Mundial 2026

En su debut, el conjunto dirigido por Hugo Broos cayó por 2-0 frente a México en el Estadio Ciudad de México, donde las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron la diferencia. El resultado dejó a los sudafricanos con la necesidad de sumar en los siguientes encuentros para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

En la segunda fecha, Sudáfrica logró rescatar un empate 1-1 ante la República Checa, lo que les permitió obtener su primer punto en el certamen. Este resultado fue crucial para mantener al equipo con opciones, ya que el formato ampliado del torneo permite que algunos terceros lugares avancen a la siguiente fase.

El conjunto dirigido por Hugo Broos se puso manos a la obra poco después de su llegada tras el empate 1-1 contra la República Checa en el Atlanta Stadium (X@BafanaBafana)
El conjunto dirigido por Hugo Broos se puso manos a la obra poco después de su llegada tras el empate 1-1 contra la República Checa en el Atlanta Stadium (X@BafanaBafana)

Quiénes son los jugadores de los Bafana Bafana

La lista oficial de jugadores convocados por parte de Sudáfrica ha puesto de manifiesto una apuesta por figuras internacionales, como Ime Okon (Hannover 96, Alemania), Samukele Kabini (Molde FK, Noruega), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, Estados Unidos), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, Estados Unidos), Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal), Lyle Foster (Burnley FC, Inglaterra) y Thapelo Maseko (AEL Limassol, Chipre), sin perder de vista la contundente presencia de futbolistas que compiten en la liga nacional.

El empate entre Sudáfrica y República Checa beneficia a la Selección Mexicana para su clasificación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 (REUTERS)
El empate entre Sudáfrica y República Checa beneficia a la Selección Mexicana para su clasificación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 (REUTERS)

En la portería figuran Ronwen Williams, Ricardo Goss (ambos de Mamelodi Sundowns) y Sipho Chaine (Orlando Pirates). La defensa reúne a Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane y Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele, Bradley Cross, Thabang Matuludi, Samukele Kabini, Olwethu Makhanya y Mbekezeli Mbokazi. El mediocampo queda en manos de Teboho Mokoena, Jayden Adams, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha y Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), junto a Sphephelo Sithole.

Selección Mexicana.
Dónde ver México vs Sudáfrica HOY: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 - Crédito: X.

Finalmente, cabe indicar que para el partido contra Corea del Sur, Sudáfrica no podrá contar con Themba Zwane ni Teboho Mokoena, quienes se encuentran suspendidos. Zwane cumple una sanción de tres encuentros dictada por el comité disciplinario de la FIFA, tras haber recibido una tarjeta roja durante el enfrentamiento inaugural del torneo ante México la semana pasada.

Temas Relacionados

Selección Sudáfrica Mundial 2026Mundial 2026PachucaSelección Corea del Sur Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas organiza su segundo Fan Fest y se enfrentará al América de Cali

En la primera edición, el equipo universitario se midió ante el Leganés de España, donde en aquel momento presentaron a Aaron Ramsey como su nuevo refuerzo

Pumas organiza su segundo Fan Fest y se enfrentará al América de Cali

México cierra con tres oros y nueve medallas en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo

México se prepara ahora para el Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo en Oregon, programado para agosto

México cierra con tres oros y nueve medallas en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo

Mundial 2026: CDMX registra solo 28.2% de ocupación en Airbnb, la cifra más baja de las sedes

Pese a la importancia del evento, los servicios de alojamiento en la capital mexicana no obtuvieron el ingreso que se buscaba

Mundial 2026: CDMX registra solo 28.2% de ocupación en Airbnb, la cifra más baja de las sedes

¿Debe jugar Guillermo Ochoa? Tuca Ferretti lanza contundente opinión rumbo al México vs Chequia en el Mundial 2026

Con el boleto a la siguiente ronda asegurado, surge el debate sobre posibles cambios en la alineación de la Selección Mexicana ante Chequia

¿Debe jugar Guillermo Ochoa? Tuca Ferretti lanza contundente opinión rumbo al México vs Chequia en el Mundial 2026

Shakira estrenará “Dai Dai” en español: ¿cuándo y a qué hora estará disponible en México?

La expectativa entre los seguidores de la colombiana ha sido constante desde el lanzamiento del tema, especialmente porque la cantante ya había presentado versiones en español de otros himnos mundialistas como “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014

Shakira estrenará “Dai Dai” en español: ¿cuándo y a qué hora estará disponible en México?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo por secuestro de militares en Nayarit deriva en rescate de un menor desaparecido

Operativo por secuestro de militares en Nayarit deriva en rescate de un menor desaparecido

Lo asesinaron frente a sus hijos y el caso sigue impune: a 22 años del asesinato del periodista Ortiz Franco en Tijuana

Carmen escapó de Los Zetas con minutos de ventaja: la historia de la esclava doméstica de Saltillo que sobrevivió para declarar

Oaxaca entre ataques armados y asesinatos de alcaldes: van 3 ediles muertos en menos de tres meses

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio

ENTRETENIMIENTO

Karla de la Cuesta revela cómo Sergio Andrade les daba licuados de cáscara de huevo: “Era asqueroso”

Karla de la Cuesta revela cómo Sergio Andrade les daba licuados de cáscara de huevo: “Era asqueroso”

Shakira estrenará “Dai Dai” en español: ¿cuándo y a qué hora estará disponible en México?

Carlos Bonavides anuncia que busca ser diputado por Morena: “Me voy a lanzar”

Raquel Bigorra: las implicaciones legales que enfrentaría por presunta filtración de datos de Daniel Bisogno y ‘sus novios’

Tania Rincón defiende a Mauricio Ymay tras arremeter contra la CNTE y las Madres Buscadoras: esto dijo

DEPORTES

Jaime Jáquez Jr, mexicano de la NBA, es intercambiado a los Milwaukee Bucks en un movimiento que incluye a Giannis Antetokounmpo

Jaime Jáquez Jr, mexicano de la NBA, es intercambiado a los Milwaukee Bucks en un movimiento que incluye a Giannis Antetokounmpo

Pumas organiza su segundo Fan Fest y se enfrentará al América de Cali

México cierra con tres oros y nueve medallas en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo

Mundial 2026: CDMX registra solo 28.2% de ocupación en Airbnb, la cifra más baja de las sedes

¿Debe jugar Guillermo Ochoa? Tuca Ferretti lanza contundente opinión rumbo al México vs Chequia en el Mundial 2026