Laura Novoa: "La incomodidad de Calu sirve para que todas las otras incomodidades salgan a la luz"

"No me metí mucho en el tema, por eso no puedo decir si es una cosa o la otra; pero la incomodidad que sintió Calu es eso", agregó la actriz, quien interpretaba a la esposa de Darthés en "Dulce Amor"