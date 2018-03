"Trabajamos para que la agenda no se subsuma a las necesidad de ningún miembro en particular", aseguraba a Infobae Laura Jaitman, la deputy de Finanzas del Gobierno, en la previa del evento. Es que los aranceles no están en la hoja de ruta de la reunión. "Hay muchos temas de tensión, no me preocupa este en particular", agregaba.