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Accesorios y tecnologías para medir la presión arterial en casa: cuáles son y cómo usarlos

Aunque relojes, parches y anillos ofrecen comodidad y conectividad, los tensiómetros tradicionales siguen siendo el estándar recomendado para la medición precisa de la presión arterial en el hogar

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Hombre mayor monitorea su presión arterial con un manguito. Un reloj inteligente en su muñeca muestra 160/100 mmHg. Vaso de agua y pastillero en la mesa.
Los tensiómetros de brazalete mantienen el liderazgo ante la expansión de dispositivos portátiles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo de la presión arterial en casa nunca había sido tan accesible ni relevante como en 2026. Frente a la expansión de la hipertensión, una de las principales causas de enfermedad cardiovascular y mortalidad global, fabricantes y tecnológicas han desarrollado una variedad de dispositivos para que los usuarios puedan controlar sus valores sin salir del hogar.

La posibilidad de detectar desviaciones a tiempo o compartir información en tiempo real con el equipo médico ha potenciado la prevención y el autocuidado, pero el rápido crecimiento del sector plantea interrogantes sobre la precisión, la seguridad y la utilidad clínica de estas tecnologías.

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El debate sobre qué dispositivo elegir y cómo interpretar sus lecturas es especialmente importante en un contexto donde, según la American Heart Association, casi la mitad de los adultos estadounidenses presenta presión arterial elevada. La innovación avanza, pero aún existen retos para garantizar que las nuevas soluciones sean fiables y adecuadas para el diagnóstico y tratamiento.

Primer plano de una persona de unos 40 años tomándose la presión arterial con un monitor digital en el brazo, sentada en una mesa de madera en su hogar.
Dispositivos inteligentes para presión arterial: avances y retos en la salud conectada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dispositivos tradicionales: tensiómetros de brazalete

El tensiómetro de brazalete es el estándar de referencia para la medición domiciliaria. Funciona inflando un brazalete alrededor del brazo y registrando la presión con sensores validados clínicamente.

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Estos equipos, disponibles en versiones manuales y automáticas, ofrecen resultados precisos si se usan correctamente: el brazo debe estar a la altura del corazón, la persona debe estar sentada y en reposo, y se recomienda realizar varias mediciones para promediar los valores.

La mayoría de los modelos actuales incluyen pantallas digitales, memoria para almacenar lecturas y conectividad Bluetooth para sincronizar datos con aplicaciones móviles o enviar reportes al médico.

Tecnologías portátiles: relojes inteligentes, anillos y parches

En los últimos años, la variedad y sofisticación de dispositivos portátiles para medir la presión arterial sin brazalete ha crecido de forma notable. Relojes inteligentes, anillos, parches y monitores de dedo prometen mediciones rápidas y discretas mediante sensores ópticos, microbombas, fotopletismografía y algoritmos de inteligencia artificial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El monitoreo de la presión arterial evoluciona con inteligencia artificial y conectividad móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modelos como el Huawei Watch D2 integran microbombas para inflar pequeños compartimentos en la muñeca, mientras que el Samsung Galaxy Watch utiliza sensores ópticos y requiere calibración periódica con un tensiómetro tradicional. Honor y Xiaomi también han lanzado modelos con funciones similares, aunque la certificación médica y la disponibilidad varían según el mercado.

La American Heart Association advierte que, aunque estos dispositivos son cómodos y permiten un monitoreo frecuente, la mayoría aún no cuenta con suficiente validación clínica para reemplazar el brazalete en el diagnóstico o tratamiento. Factores como la posición del brazo, el color de la piel o la falta de calibración pueden afectar la exactitud.

Pulseras inteligentes y nuevas tendencias

Google presentó Fitbit Air, una pulsera inteligente ultraligera y sin pantalla enfocada en el monitoreo pasivo de salud y sueño. Este dispositivo registra la frecuencia y el ritmo cardíacos, la saturación de oxígeno y la variabilidad cardíaca, enviando la información a la aplicación Google Health.

La pulsera prioriza la comodidad, con hasta siete días de autonomía y un sistema de carga rápida, aunque su función principal es la prevención y alerta, más que el diagnóstico directo de hipertensión.

El Apple Watch Series 9, por su parte, ofrece electrocardiograma y detección de ritmos irregulares, pero aún no integra medición directa de presión arterial.

Cómo usar correctamente los dispositivos de medición

Para obtener resultados fiables con tensiómetros de brazalete:

  • Realiza la medición en un ambiente tranquilo, tras cinco minutos de reposo.
  • Coloca el brazalete en el brazo desnudo, a la altura del corazón.
  • No hables ni muevas el brazo durante la medición.
  • Toma varias lecturas (con al menos un minuto de diferencia) y promedia los valores.

Para relojes y dispositivos portátiles:

  • Consulta las instrucciones del fabricante sobre calibración y posición.
  • Sincroniza los datos con la aplicación correspondiente para llevar un historial.
  • No utilices estos dispositivos como única fuente para el diagnóstico o ajuste de tratamiento sin consultar con un profesional.

Las tecnologías portátiles pueden transformar la prevención y el control de la hipertensión, brindando datos continuos y personalizados. A medida que se validen y mejoren, podrían ampliar el acceso a la atención, especialmente en comunidades con pocos recursos.

Hasta entonces, la clave es combinar innovación con criterios médicos y utilizar siempre dispositivos validados para la toma de decisiones en salud.

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