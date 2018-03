Todos los argumentos presentados por Oris de Roa son ciertos. Y Trump no los desmintió cuando conversó por teléfono con Macri. Pero el Presidente de los Estados Unidos aún no anunció qué rol pretende imponer a la Argentina en la región, y hasta que eso no ocurra, no hay nada que hacer en Washington para saber si las exportaciones de acero y aluminio quedan exceptuadas de la guerra comercial contra China y su actual aliado Europa.