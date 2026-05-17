México

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
Google icon
El sismo ocurrió a las 04:32 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)
El sismo ocurrió a las 04:32 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)

Sayula de Alemán fue el epicentro de un sismo de 4.0 de magnitud que sorprendió este domingo a los pobladores del estado de Veracruz a las 04:32 horas.

El sismo se registró 51 km al sur de la ciudad y tuvo una profundidad de 11.6 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 17.422 grados de latitud y -94.955 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

PUBLICIDAD

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Asimismo es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo sucederá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se documentan decenas de sismos diariamente, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

Ante una actividad sísmica de importancia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) exhorta a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un movimiento telúrico, revisa tu vivienda en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, identifica las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un temblor conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un transporte, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

Aquí hay algunas indicaciones sobre qué hacer en caso de un movimiento sísmico, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia.Durante el sismoEste es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad.

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas.

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes.

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo.

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia.

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas.

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Actividad sísmica en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por qué despertar a tu perro de forma brusca puede afectar su salud física y emocional

Interrumpir repentinamente el sueño de tu amigo canino puede elevar su ritmo cardíaco y provocar un comportamiento agresivo

Por qué despertar a tu perro de forma brusca puede afectar su salud física y emocional

Tras marcha de Morena contra Maru Campos, PAN reafirma su respaldo a la gobernadora

Acción Nacional rechaza convertir la seguridad en propaganda política y ratifica su compromiso con la tranquilidad de las familias chihuahuenses

Tras marcha de Morena contra Maru Campos, PAN reafirma su respaldo a la gobernadora

Playas, arte y mariscos: Todos Santos, el Pueblo Mágico que enamora en Baja California Sur

El sitio turístico combina tradición, cultura y naturaleza en un solo destino, convirtiéndose en uno de los Pueblos Mágicos más atractivos del país

Playas, arte y mariscos: Todos Santos, el Pueblo Mágico que enamora en Baja California Sur

Así surgió la palabra “teporocho” en México: la historia que pocos conocen

El término es utilizado para referirse a personas alcohólicas o en situación de calle

Así surgió la palabra “teporocho” en México: la historia que pocos conocen

Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México

La próxima semana se llevará a cabo una gran cantidad de actividades para concientizar a las personas de la importancia de cuidar a las criaturas

Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de mayo: profesor es vinculado a proceso por presunta violación contra alumna de secundaria en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de mayo: profesor es vinculado a proceso por presunta violación contra alumna de secundaria en CDMX

Estos serían los beneficios que obtendrían Los Chapitos en caso de entregarse a la justicia de EEUU

Investigación de exfuncionarios de Sinaloa no ponen en riesgo a gobierno estatal, señala Yeraldine Bonilla

Caen tres adolescentes armados y con droga en Culiacán: llevaban un fusil SCAR, una ametralladora M249S y un rifle tipo AK-47

Leonel Godoy comparece ante Fiscalía de Michoacán y lanza advertencia por acusaciones vinculadas al caso Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

La mexicana Marina de Tavira sorprende en Cannes con ovación por ‘Siempre soy tu animal materno’

La mexicana Marina de Tavira sorprende en Cannes con ovación por ‘Siempre soy tu animal materno’

Louis Tomlinson revela por qué México es su lugar favorito para cantar: “Hay una especie de caos que me encanta”

Así se verá el show y escenario de Harry Styles en Mexico en el Estadio GNP Seguros

¿Quién es Almen Ayala, la mujer vinculada sentimentalmente con Jorge D’Alessio?

¡Habló fuerte! El inesperado mensaje de Eugenio Derbez tras el regreso de Aislinn y Mauricio Ochmann

DEPORTES

Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México

Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México

Cruz Azul elimina a Chivas y es el primer finalista del Clausura 2026: espera rival entre Pumas y Pachuca

Qué sistema táctico usará México en el Mundial 2026 y cómo funciona explicado paso a paso

¿Quiénes son los atletas rarámuris y mixtecas que conquistaron el oro, plata y bronce en el Gran Maratón de la Muralla China?

¡Respeto total! Atletas indígenas mexicanos ganan en el Maratón de la Gran Muralla China