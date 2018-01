Además, la AFIP comunicó que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial la elevación del tope de salario anual de $500 mil a un millón en todo 2017, para no estar obligado a presentar la declaración jurada anual del valor de los activos, pese a que no hayan superado el mínimo no imponible en 2017 de $950 mil de valor fiscal; y que sube a $1.050.000 a partir del corriente año.