Aunque no sería cliente, el diputado Leopoldo Moreau, una de las espadas de la ex presidenta Cristina Kirchner en el Congreso, visitaba con frecuencia la financiera de Reconquista 672, al menos en los últimos meses. Ex empleados aseguran que Moreau tuvo varias reuniones con Talevi para intentar llegar a un acuerdo por una deuda millonaria que mantenía uno de sus hijos, Leopoldo Raúl Moreau (38), con el financista. El diputado no respondió los mensajes de este medio.