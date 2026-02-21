Lautaro Midón y Guido Justo definirán el título del AAT Challenger

Lautaro Midón Guido Justo

Final Argentina: el título se queda en casa. El duelo decisivo del AAT Challenger edición Tigre I lo disputarán este domingo los tenistas argentinos Lautaro Midón y Guido Justo. El partido dará comienzo a las 11:00, con televisación de Fox Sports 2 y del canal de YouTube AATenis.

Ante una gran cantidad de público que colmó las gradas y la terraza del Club Náutico Hacoaj, en la Zona Norte del conurbano bonaerense, Guido Justo, nacido hace 28 años en Adrogué, dio el golpe de la jornada y supo recuperarse a tiempo para revertir el marcador y vencer al peruano Gonzalo Bueno por 4-6, 6-2 y 6-2 en dos horas y 24 minutos de competencia.

Al término del encuentro, Justo, quien disputará su primera definición en este tipo de competencias, destacó: “Muchas veces lo soñé, lo visualicé, me preparé, me entrené, y la verdad es que se me haya podido dar habla de que el trabajo duro paga y no hay secretos; al final del día, es trabajar, insistir y las cosas llegan a su tiempo”.

Ante su mejor escalafón, que está alcanzando esta semana, en el ranking en vivo se encuentra a un solo paso de meterse dentro del lote del top 300, afirmó: “Es algo muy lindo saborear eso. Me gustaría tener el 2 adelante, pero estoy a un pasito si mañana se me da. Quedan muchos torneos, es largo el año, la temporada recién empieza, y sé que vamos a seguir bajándolo. Ojalá que el año que viene esté en Australia o en alguna qualy de Grand Slam”.

Consultado sobre cuáles fueron las razones por las que pudo revertir el marcador, indicó: “Capacidad de sufrimiento; el que sufre más y aguanta más adentro de la cancha, en definitiva, es el que tiene más posibilidades”.

En cuanto al duelo de este domingo, manifestó: “Poder rendir mentalmente. No depende de nadie más; es algo que dijo Rafa: él puede fallar la derecha, el saque, puede fallar un montón de cosas, pero mentalmente no se permite fallar”.

Lautaro Midón intentará quitarse la espina que tiene clavada tras haber perdido las dos finales ATP Challenger que disputó en Santa Fe y Temuco en 2025. El correntino tuvo que ser paciente y trabajar cada punto para superar en sets corridos al español Carlos Sánchez Jover por 6-4 y 7-5.

Al evaluar su camino hasta la instancia decisiva, Lauti comentó: “Creo que todos los partidos fueron duros. Pero bueno, estoy contento. Siempre, en las semanas que te van bien, tenés partidos que son batallas, tenés encuentros en los que no sentís la pelota y tenés que tratar de sacarlos como sea. Por ahora lo estoy logrando y ojalá mañana también se me dé”.

En relación con su progreso desde aquella primera final perdida, el correntino sostuvo: “Sí, siento que maduré mucho. En esta pretemporada trabajé mucho la parte mental, hicimos mucho hincapié en eso. La verdad es que el trabajo está dando resultados y eso te permite meterte en estas instancias”.

El historial entre ambos indica que se enfrentaron en dos oportunidades, y ambas quedaron en manos de Midón: en las semifinales del M15 de Olavarría en 2023, certamen en el que el correntino consiguió su primer título profesional, y en los cuartos de final del M25 de Mar del Plata en 2025.

Final de dobles

Final dobles AAT Challenger IEB+ edición Tigre

El argentino Mariano Kestelboim y el boliviano Juan Carlos Prado Angelo se consagraron campeones de dobles al vencer en la final a los locales Santiago Rodríguez Taverna y Gonzalo Villanueva por 6-4, 5-7 y 10-7.

Para Kestelboim, nacido tenísticamente en Náutico Hacoaj, significó su octavo título en la especialidad y el segundo en la temporada, tras alcanzar el trofeo en el AAT Challenger edición TCA. Para Prado Angelo significó su tercera corona en dupla.