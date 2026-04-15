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El polémico saque del rival de Tomás Etcheverry que definió el partido en el ATP de Barcelona

El argentino perdió ante el portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6(4) en el Conde de Godó

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*El saque de abajo que eligió Borges para definir el partido ante Etcheverry

El argentino Tomás Etcheverry quedó eliminado en los octavos de final del ATP 500 de Barcelona tras caer ante el portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6(4). El europeo selló el triunfo con una acción inesperada: sorprendió al sacar de abajo y consiguió un ace para cerrar el partido a su favor.

Etcheverry, ubicado en el puesto 29 del ranking mundial, arribó al tradicional certamen del Conde de Godó con la confianza en alza. Luego de conquistar su primer título en el ATP Tour en febrero pasado en Río de Janeiro, logró cortar una racha adversa tras haber perdido tres finales en Santiago y Houston en 2023, y en Lyon en 2024.

Para el platense, el comienzo de la gira europea sobre polvo de ladrillo resultó favorable. En el Masters 1000 de Montecarlo alcanzó su mejor actuación en el Principado de Mónaco al meterse en los octavos de final, instancia en la que cayó en tres sets frente al español Carlos Alcaraz (2°).

Ya en su debut en Barcelona, el bonaerense superó al británico Jack Draper (28°), octavo preclasificado, por 3-6, 6-3 y 4-1, momento en el que su rival debió retirarse por molestias físicas.

Etcheverry se despidió de Conde de Godó (EFE/Alejandro García)
Etcheverry se despidió de Conde de Godó (EFE/Alejandro García)

Con la ilusión de seguir avanzando de rondas e igualar su mejor marca en el certamen catalán, fue semifinalista en 2024, enfrentó Nuno Borges(52°) con el cual había perdido en la ronda de 32 de Auckland a comienzos del 2026.

El inicio del encuentro fue parejo, ambos jugadores no pudieron sacarse ventajas y tampoco generaron break point. Recién en el octavo juego Borges fue quien dio el primer golpe del partido para adelantarse en el marcador por 6-3.

En el segundo parcial, Etcheverry necesitaba imponerse para estirar la definición a un tercer set. Con un quiebre por lado, todo se resolvió en el tie-break. El Retu logró una pequeña ventaja de 3-1, pero luego cedió seis puntos consecutivos. En el primer match point, el europeo no pudo cerrarlo tras un saque y red que el argentino resolvió con un passing ganador.

Sin embargo, en su segunda oportunidad para meterse en los cuartos de final, el portugués sorprendió a todos: ejecutó un saque de abajo que descolocó por completo al platense, quien corrió desde el fondo sin llegar a responder. Así, con un ace, Borges selló la victoria, en medio de algunos silbidos del público por la jugada.

Tras el punto final, ambos se saludaron en la red, aunque el gesto de Etcheverry evidenció su fastidio por la forma en que concluyó el encuentro, casi sin detenerse a intercambiar palabras con su rival.

El antecedente de Alexander Bublik

El kazajo Alexander Bublik llegó a sacar seis veces desde abajo en un mismo game (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)
El kazajo Alexander Bublik llegó a sacar seis veces desde abajo en un mismo game (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

No es la primera vez que un tenista recurre al saque de abajo en el circuito profesional. Lejos de ser un recurso aislado, algunos jugadores lo incorporaron con frecuencia como parte de su repertorio, y uno de los máximos exponentes es el kazajo Alexander Bublik, actual número 11 del ranking y dueño de siete títulos en el ATP Tour, reconocido tanto por su talento como por su estilo impredecible.

Un ejemplo claro se dio en el ATP 250 de Lyon 2024, durante las semifinales frente al local Giovanni Mpetshi Perricard (53°). En el quinto game del primer set, con el marcador 0-40 en contra, el nacido en Gatchina sorprendió al ejecutar un saque de abajo para quedarse con el punto. Sin embargo, no fue un intento aislado: repitió la fórmula en seis oportunidades a lo largo de ese juego y logró sostener su servicio ante el francés.

Más allá de esa muestra de creatividad, Bublik no pudo imponerse en el resultado final y cayó por 6-4 y 7-5.

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