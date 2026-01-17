Franco Agamenone se consagró campeón del AAT Challenger y Victoria Bosio dio el golpe en el W50

Agamenone se quedó con una final reñida y cambiante frente a Collarini (Fuente: Omar Rasjido / Prensa AAT)

En el primer torneo internacional de la temporada en el país, Franco Agamenone se consagró campeón del AAT Challenger edición TCA al derrotar en la final al argentino Andrea Collarini, con parciales de 3-6, 6-4 y 6-2.

Ante la atenta mirada de su entrenador, Pedro Cachin, Agamenone, ubicado en el puesto 335 del ranking mundial, logró a los 32 años su sexto título en este tipo de competencias al vencer a Collarini (240°) en un partido reñido y cambiante.

Tras ceder el primer set, el riocuartense que compite bajo bandera italiana supo recomponerse a tiempo para igualar el marcador y, en el parcial decisivo, con dos quiebres a su favor, encaminó el triunfo.

También especialista en dobles -acumula 43 títulos entre el circuito ATP Challenger y el ITF World Tennis Tour-, Agamenone selló su camino al campeonato con victorias ante el estadounidense Bruno Kuzuhara (531°), el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida (297°), el catamarqueño Juan Manuel La Serna (433°) y el boliviano Murkel Dellien (251°), antes de la definición frente a Collarini.

Agamenone mostró consistencia durante toda la semana en el TCA (Fuente: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Para el argentino, entrenado por Carlos Berlocq, el balance fue igualmente positivo: tuvo un muy buen desempeño en su estreno de la temporada, con una semana sólida en la que derrotó a sus compatriotas Luciano Ambrogi (435°) y Lucio Ratti (607°), además del brasileño Pedro Boscardin Dias (275°) y el peruano Juan Pablo Varillas (253°).

Por su parte, el tenista local Mariano Kestelboim y el brasileño Marcelo Zormann se consagraron campeones en dobles del AAT Challenger edición TCA al derrotar en sets corridos a la dupla rumana conformada por Bogdan Pavel y Mircea-Alexandru Jecan por 6-3 y 6-4.

El próximo torneo internacional en el país será el Rosario Challenger, que se disputará del 1 al 8 de febrero en las instalaciones del Jockey Club de Rosario. El certamen contará, al menos, con la participación de 11 jugadores locales, más aquellos que reciban invitaciones y los que accedan a través de la clasificación.

Superada esta primera fecha, y con la Beca Galperin al Mérito en marcha, el ranking es liderado por Juan Estévez y Lucio Ratti, con 7 puntos, seguidos por Máximo Zeitune, con 4.

Este programa, que cuenta con el aval de la AAT, premia a tenistas argentinos de entre 16 y 21 años de acuerdo a los puntos que obtengan en el país. En su primera edición, Lautaro Midón fue el ganador -embolsó 60 mil dólares para invertir en 2026- y Juan Manuel La Serna el segundo -obtuvo un premio de 40 mil dólares-.

Victoria Bosio eliminó a la máxima favorita y jugará la final del W50

En el W50 de Buenos Aires hubo sonrisas para la Argentina. Victoria Bosio (375° en el ranking de la WTA) logró una victoria resonante al derrotar a la brasileña Carolina Alves, 241 del escalafón femenino y primera preclasificada del certamen, por 6-3, 3-6 y 6-0.

Vito Bosio prepara el revés. La santafesina tiene una gran semana en el TCA (Fuente: Florencia Agulló / Prensa AAT)

La oriunda de Venado Tuerto, Santa Fe, confirmó la mejor semana de su carrera con otra sólida actuación y este domingo irá por su primer título en la categoría. Su rival será la italiana Dalila Spiteri (333°), que superó sin inconvenientes a la búlgara Gergana Topalova (417°) por 6-1 y 6-4