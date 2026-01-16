Deportes

Luego de pensar en el retiro, Victoria Bosio logró el mejor resultado de su carrera: “Aprendí a valorarme”

A los 31 años, y luego de batallar contra las lesiones, la santafesina alcanzó por primera vez las semifinales en un W50

Guardar
Victoria Bosio prepara la derecha.
Victoria Bosio prepara la derecha. Este viernes, alcanzó las semifinales en el TCA (Fuente: Prensa AAT / Florencia Agulló)

Victoria Bosio sabe que su carrera no puede explicarse únicamente desde los resultados. A los 31 años, y con una trayectoria que la llevó a representar a la Argentina en la Billie Jean King Cup y a competir de manera sostenida en el circuito profesional, la santafesina atraviesa una etapa distinta: menos atada a las exigencias extremas y más conectada con la aceptación, el equilibrio y la salud física y mental.

“Hay un momento en el que te das cuenta de que no se trata solo de tenis, sino de luchar contra tu propio cuerpo”, reconoció Bosio (375° en el ranking de la WTA) al referirse a los años atravesados por lesiones crónicas que la obligaron a frenar, rehabilitarse y, en más de una ocasión, poner en duda su continuidad como profesional. “Es muy difícil cuando querés entrenar y no podés, cuando te dicen que tal vez no puedas volver. Eso es muy duro de afrontar”, admitió en charla con Infobae.

Este viernes, Vito alcanzó por primera vez las semifinales en un W50 al vencer a la ecuatoriana Mell Reasco (402°) por 6-2, 4-6 y 6-3 en un exigente cruce en el Tenis Club Argentino, en Palermo.

Victoria Bosio vive una gran
Victoria Bosio vive una gran semana en el W50 organizado por la AAT (Fuente: Prensa AAT / Florencia Agulló)

“Estaba muy mal y no quería levantarme de la cama”

Antes de este tiempo de sonrisas, Bosio atravesó uno de los momentos más complejos de su carrera y de su vida personal. “Hubo una época en la que estaba muy mal, no quería levantarme de la cama, lloraba mucho y no veía salida. Empecé a preguntarme qué iba a hacer de mi vida si no podía jugar más”, recordó.

Ese proceso, marcado por la contención de su entorno y el acompañamiento profesional, fue clave para reconstruirse. “Fede (Murray, su entrenador) fue fundamental. Me ayudó a entender que, pase lo que pase con el tenis, yo no podía estar así. Empecé a descubrir otras cosas, a aceptar que hay una vida detrás del tenis”, explicó. En ese camino también fue decisivo el trabajo con una mental coach, Corina, a quien definió como “un cable a tierra” en los momentos más duros.

Con el tiempo, la jugadora de Venado Tuerto logró regresar al circuito, aunque con un enfoque diferente. “Tuvimos que reducir entrenamientos, ser mucho más específicos. Hoy lo principal es mi cuerpo y mi mente; el tenis se acomoda después”, señaló. Esa adaptación no le quitó pasión: por el contrario, reforzó su vínculo con el deporte. “Lo hago con unas ganas bárbaras. Si tengo la posibilidad de competir, lo voy a disfrutar hasta donde el cuerpo me dé”, subrayó.

“Aprendí a valorarme. A valorar todo lo que hice. Yo siempre fui muy autoexigente, pero entendí que no todo es como uno lo imagina de junior. Igual, volvería a elegir el tenis una y mil veces”, afirmó.

Vito Bosio saluda a su
Vito Bosio saluda a su compatriota Berta Bonardi, a quien superó en cuartos de final (Fuente: Prensa AAT / Florencia Agulló)

Bosio tiene objetivos claros: disputar una clasificación de Grand Slam y volver a vestir la camiseta argentina en la Billie Jean King Cup. “Es un sueño. Hace mucho que no la juego y tengo muchas ganas”, confesó.

Desde su experiencia, Vito deja un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: “No tomárselo tan personal, dejar que las cosas fluyan, hablar, buscar ayuda. Y hacer todo con pasión. La vida es una sola y hay que disfrutarla”.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTenisArgentinaVictoria BosioWTAW50deporte-argentino

Últimas Noticias

Javier Frana habló sobre las bajas para visitar a Corea del Sur por la Copa Davis: “No se puede poner a un jugador entre la espada y la pared”

El capitán del equipo argentino encabezó una conferencia de prensa junto a Federico Gómez, uno de los convocados, y habló de las dificultades de una serie marcada por el calendario

Javier Frana habló sobre las

De las medidas para combatir el tiempo perdido, al debate sobre la “Ley Wenger”: las nuevas reglas que analiza FIFA para el fútbol

Los encargados de las Reglas de Juego del fútbol se reunirán para discutir sobre la aprobación de nuevas legislaciones

De las medidas para combatir

Sorpresa en la Fórmula 1: una escudería publicó el primer video del coche del 2026 girando en pista

Cadillac, equipo que debutará en esta temporada, probó el nuevo vehículo en Silverstone

Sorpresa en la Fórmula 1:

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones

La pareja disfruta de sus últimos días de descanso bajo el sol rosarino antes de retomar sus actividades en Miami

El romántico posteo de Antonela

Los misteriosos detalles que rodean a la muerte de un futbolista de 31 años en Rusia

Layonel Adams, defensor surgido del CSKA Moscú, fue hallado sin vida tras la visita a un ex compañero. Su madre desconfía de los relatos y cree que alguien pudo atentar contra su hijo

Los misteriosos detalles que rodean
DEPORTES
Javier Frana habló sobre las

Javier Frana habló sobre las bajas para visitar a Corea del Sur por la Copa Davis: “No se puede poner a un jugador entre la espada y la pared”

De las medidas para combatir el tiempo perdido, al debate sobre la “Ley Wenger”: las nuevas reglas que analiza FIFA para el fútbol

Sorpresa en la Fórmula 1: una escudería publicó el primer video del coche del 2026 girando en pista

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones

Los misteriosos detalles que rodean a la muerte de un futbolista de 31 años en Rusia

TELESHOW
La llamativa reacción de Griselda

La llamativa reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron cómo está su relación con Luciano Castro

El día que Esther Goris rechazó a Robert De Niro: “¿Quién se cree que es?”

Hernán Drago habló de su rol en Bienvenidos a ganar y del futuro de Laurita Fernández: “En febrero conduzco yo”

Maxi López reveló la charla que tuvo con Flor de la V luego de la polémica: “Pido perdón si alguien se ofendió”

Salud, miedo y un milagro colectivo: cómo Soledad Bayona salvó la vida de su perro con ayuda de desconocidos

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador regresa a los mercados

Ecuador regresa a los mercados internacionales de capitales por primera vez desde 2019

Tres ecuatorianos condenados a 15 años de prisión por tráfico de cocaína en El Salvador

Qué sucedió con los hijos de Mozart: entre enfermedades, frustraciones y un legado que se apagó

El hijo del sah de Irán afirmó que la república islámica “va a caer”

Nueva demanda sacude el legado de Michael Jackson: piden USD 200 millones por supuestos abusos