Pedro Cachin inició su camino como entrenador: “Hoy me toca ayudar desde otro lugar”

Tras cerrar su etapa como jugador profesional, el ex campeón del ATP de Gstaad cuenta cómo vive su nueva función acompañando al español Nikolas Sánchez Izquierdo y reflexiona sobre el presente del tenis argentino y el valor de la experiencia en la formación

El tenista, que se retiró del circuito profesional en 2025, se encuentra entrenando al español Nikolas Sánchez Izquierdo. Crédito: Prensa AAT

Pedro Cachin, en noviembre de la temporada pasada, a sus 30 años, le puso punto final a más de 15 años de carrera profesional. Entre sus logros más destacados figuran la consagración en el ATP de Gstaad y su paso por el equipo argentino de Copa Davis. Durante estos días, en el AAT Challenger edición TCA, se conoció una nueva faceta del cordobés: la de entrenador del español Nikolas Sánchez Izquierdo, con quien comenzó a trabajar de manera más estable.

Al cierre del partido de la primera ronda, en el que su pupilo Sánchez Izquierdo, actual 305 del ranking mundial, logró avanzar a los octavos de final, el cordobés mantuvo un diálogo con la ex tenista argentina Guillermina Naya para el canal de YouTube de la AAT: “Estoy con Niko Sánchez Izquierdo. Desde el año pasado ya lo venía ayudando algunas semanas y ahora empezamos a hacerlo también en torneos. Estoy muy contento porque tiene un potencial muy grande y está en una edad en la que se deja ayudar”, explicó Cachin sobre este nuevo rol.

Y admitió: “Yo también, en un momento de mi carrera, necesité alguien que ya hubiera pasado por esas situaciones, por eso me llamó”.

Lejos de extrañar la competencia, el ex número 50 del mundo disfruta la transición. “Me gusta mucho transmitir y ayudar. Sea Nico u otro chico que se acerque con una consulta, intento dar una mano porque yo ya pasé por eso. Es importante que el jugador tenga gente que empatice con él y que le permita concentrarse solo en competir y jugar”, remarcó.

Pedro Cachin, atento desde el
Pedro Cachin, atento desde el banco, acompaña a su pupilo Nikolas Sánchez Izquierdo durante un partido del AAT Challenger TCA (Crédito: Prensa AAT)

Con la mirada puesta en la actualidad del tenis nacional, Cachin también se refirió al presente del equipo argentino y al valor de las competencias por equipos. “Siempre lo más importante es que todos tiremos para adelante, independientemente de quién represente al país. Para el tenis argentino es fundamental construir desde la humildad, el trabajo y tener torneos como estos. Va mucho más allá de una serie de Copa Davis”, sostuvo.

Desde su experiencia personal, dejó un mensaje claro para quienes hoy tienen la chance de vestir la camiseta argentina. “Los que viajan tienen que disfrutarlo. No sabés cuándo puede volver a pasar. Van a sentir una presión extra, pero hay que asumirla bien, dejar todo en la cancha y después quedarse tranquilo con eso”, aconsejó.

Esa presión, lejos de ser una carga negativa, puede transformarse en un impulso. “Con Argentina sentís que hay un país detrás mirando todo. Eso genera una presión distinta, pero también te da un plus. A mí me pasó tanto en la Copa Davis como cuando gané un ATP: no tuve nunca otra sensación igual”, recordó.

Nikolas Sánchez Izquierdo, en acción
Nikolas Sánchez Izquierdo, en acción durante su victoria en el AAT Challenger edición TCA (Crédito: Prensa AAT)

Al repasar los momentos más importantes de su carrera, Cachin no dudó. “La Copa Davis, sin dudas. También cuando gané mi primer ATP y entré al top 50, que era uno de mis sueños. Y el partido con Rafa Nadal en Madrid: sentí que podía competir de igual a igual y disfrutarlo al mismo tiempo, jugué más de tres horas ante 14.000 personas y la pasé increíble”, sintetizó.

Finalmente, analizó el presente del circuito y el crecimiento del semillero argentino. “Siempre da que hablar el tenis argentino. Hay una base muy fuerte en el top 100 y muchos chicos jóvenes empujando desde atrás. Además, entre el puesto 100 y 400 hay jugadores que pueden dar el salto en cualquier momento. Yo lo viví: empecé un año 240 y terminé 50. Estos jugadores salen de torneos como estos, por eso son tan importantes”, concluyó.

