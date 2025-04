Con un duelo entre argentinos, el Masters 1000 de Madrid define los octavos de final

Francisco Cerúndolo se medirá con Francisco Comersaña en el Masters 1000 de Madrid (Foto: REUTERS/Michaela Stache)

La acción del Mutua Madrid Open continuará este domingo con la disputa de la tercera ronda, y tres tenistas argentinos buscarán su lugar en los octavos de final del cuarto Masters 1000 de la temporada. La jornada presentará un choque fratricida entre Francisco Cerúndolo, vigésimo preclasificado, y Francisco Comesaña, asegurando la presencia de un jugador nacional en la segunda semana.

Por otro lado, Juan Manuel Cerúndolo afrontará uno de los mayores retos de su carrera al medirse con el ex número uno del mundo, Daniil Medvedev. El partido de Juanma está programado en el tercer turno del Estadio Manolo Santana, no antes de las 10:00 de Argentina, mientras que el duelo entre los Francisco comenzará no antes de las 11:00.

El menor de los hermanos, actualmente ubicado en el puesto 126 del ranking ATP pero mostrando un nivel ascendente, se medirá por primera vez en su carrera profesional a Daniil Medvedev, noveno cabeza de serie. El moscovita, más asociado a las canchas rápidas donde conquistó el US Open y alcanzó otras cinco finales de Grand Slam, mostró una evolución en su juego sobre polvo de ladrillo, aunque Madrid, por la altitud, presenta condiciones particulares.

El ruso accedió a esta instancia sin jugar en segunda ronda, beneficiado por la baja de Laslo Djere. Para Cerúndolo, quien superó la fase clasificatoria y luego venció a Aleksandar Kovacevic y al canadiense Felix Auger-Aliassime (18) en cuadros principales, será una prueba de máxima exigencia en el estadio principal del complejo de la Caja Mágica. El argentino buscará plasmar su habilidad natural sobre polvo de ladrillo frente a la solidez y experiencia de Medvedev.

El otro foco de atención para el público albiceleste estará en la Cancha 3, donde se producirá el enfrentamiento entre Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña. Será también el primer cruce entre ambos en el circuito ATP Tour. Cerúndolo (20), ya consolidado en el circuito y con títulos ATP en su haber (Bastad 2022 y Eastbourne 2023), busca mantener el nivel de las últimas semanas. Superó en su debut al francés Harold Mayot.

Comesaña, por su parte, vive una semana destacada en Madrid, logrando sus primeras victorias a nivel Masters 1000 tras vencer al local Pedro Martínez y dar una de las sorpresas de la segunda ronda al eliminar al francés Arthur Fils (13). Este cruce garantiza que un argentino avanzará a los octavos de final, en un partido que medirá la experiencia de Cerúndolo contra el impulso de Comesaña.

La jornada dominical de tercera ronda en el cuadro masculino ofrecerá otros encuentros de interés. El primer cabeza de serie y campeón en 2018 y 2021, Alexander Zverev, tendrá un compromiso ante el español Alejandro Davidovich Fokina (28) en el segundo turno de la pista central Manolo Santana. Otro partido destacado será el que enfrente al séptimo preclasificado, Andrey Rublev, contra el kazajo Alexander Bublik, un jugador impredecible capaz de complicar a cualquiera con su particular estilo de juego y potente servicio. Este encuentro abrirá la acción en el Arantxa Sánchez Stadium.

El resto de la programación de tercera ronda masculina también incluye duelos atractivos. El noruego Casper Ruud (14), dos veces finalista de Roland Garros, se medirá con el estadounidense Sebastian Korda (23) en el último turno de la pista central. En el Arantxa Sánchez Stadium, cerrarán la jornada el estadounidense Ben Shelton (12) contra el checo Jakub Mensik (22=, en un choque generacional entre dos jóvenes con gran proyección. Además, el estadounidense Taylor Fritz (3) jugará contra el francés Benjamin Bonzi, y su compatriota Brandon Nakashima (31) lo hará ante el italiano Flavio Cobolli, quien viene de eliminar a Holger Rune. La jornada definirá a gran parte de los clasificados a los octavos de final, intensificando la lucha por el título en la capital española.