Los argentinos en Indian Wells: la marca de Cañas y Del Potro que buscará alcanzar Francisco Cerúndolo

En 2018, Juan Martín del Potro se coronó en Indian Wells al vencer a Roger Federer en una final histórica (Foto: Reuters)

El acceso de Francisco Cerúndolo a cuartos de final en el desierto californiano hace abrir el archivo del Masters 1000 de Indian Wells para buscar los antecedentes de las presentaciones argentinas del último cuarto de siglo.

En ese racconto, Fran demuestra que el clima de la zona y la superficie sobre la que se juega le resultan bastante satisfactorias y aparece por tercer año consecutivo como uno de los argentinos que más lejos llegó.

Junto a Sebastián Báez se habían quedado en el camino en la tercera ronda de este Masters 1000, tanto en 2023 como en 2024, ante tenistas norteamericanos. A Sebas lo había detenido en las dos oportunidades el estadounidense Taylor Fritz, mientras que a Fran le cortaron el paso Felix Auger Aliassime (Canadá) y Ben Shelton (Estados Unidos), respectivamente.

En 2024, Sebastián Báez alcanzó la tercera ronda de Indian Wells, al igual que Francisco Cerúndolo (Foto: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

El primer integrante de la denominada Legión en avanzar más de dos rondas en el certamen californiano fue Mariano Zabaleta, quien llegó a octavos de final en el año 2000.

Pero si se quiere equiparar la actuación de Cerúndolo hasta el momento, hay que remontarse hasta 2021, cuando Diego Schwartzman salió en búsqueda de las semifinales, para caer frente al británico Cameron Norrie 6-0 y 6-2.

Ahora, si se trata de dilucidar cuál de los tenistas argentinos tuvo mejor rendimiento en singles este certamen, sin dudas hay un nombre que destaca de inmediato, el de Juan Martín del Potro. No sólo fue el único singlista que consiguió el título en el desierto de California, sino que también fue el único que llegó a más de una definición en Indian Wells.

La Torre había alcanzado la final del torneo en 2009, año en que también conquistó el US Open, cuando no pudo con una de las buenas versiones de un Rafael Nadal, a la que no pudo superar. Pero, nueve años después y ante un rival de similar jerarquía, lograba el objetivo. Con un ajustado 6-4, 6-7(8) y 7-6(2) sobre Roger Federer, Juan Martín levantó un trofeo que le habría el camino en esa temporada 2018. Aquella fue su última presentación en el desierto. Luego vendría la lesión en la rodilla, la pandemia, las operaciones y el retiro, que nunca le permitieron regresar.

Del Potro venció a Federer en la final de Indian Wells de 2018 por un ajustado 6-4, 6-7 y 7-6 (Foto: AFP)

En el rubro de los argentinos que llegaron más lejos en el primer Masters 1000 de la temporada, también Del Potro se queda con el cetro, al haberlo hecho en seis oportunidades, con un título, una final, una semi, dos cuartos y una tercera ronda. Al tandilense le siguen Nalbandian, Mónaco, Chela y Schwartzman; y Coria, Gaudio y Báez.

Pero, para que haya una derrota debe haber un verdugo y el que más veces aparece en el listado es Rafael Nadal, quien frenó la seguidilla de victorias argentinas en seis ocasiones, mientras que Federer lo hizo en tres.

Si buscamos por nacionalidad, España, con los seis triunfos de Rafa, sumados a los de Alex Corretja y Fernando Verdasco, se quedan con el primer lugar, seguidos por los estadounidenses que acumulan siete victorias que impidieron la continuidad de los albicelestes. Carlos Alcaraz, este jueves por la noche, intentará sumarse a la lista de ibéricos verdugos de tenistas de nuestro país, cuando se mida ante Francisco Cerúndolo por los cuartos de final de Indian Wells.

El miércoles, Francisco Cerúndolo eliminó al número 10 del mundo, Álex de Miñaur, para alcanzar los cuartos de final de Indian Wells (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

En definitiva, un torneo que permitió explorar buenos resultados de los tenistas nacionales, en una lista en la que Fran ya se equiparó con varios de ellos, llegando a los cuartos de final (Nalbandian, Gaudio, Coria, Chela, Mónaco, Schwartzman y, por supuesto, Del Potro), pero podría alcanzar la línea de Cañas y Juan Martín, los únicos que arribaron a semifinales, si vence al segundo preclasificado.

Los argentinos que más lejos llegaron por año en Indian Wells (2000-2024)

2000, Octavos de final: Mariano Zabaleta (Enqvist)

2001, 3° ronda: Gastón Gaudio (Corretja), Juan Ignacio Chela (Schalken) y Franco Squillari (Ulirach)

2002, Cuartos de final: Gastón Gaudio (Henman)

2003, Octavos de final: Guillermo Coria (Hewitt) y Agustín Calleri (Kuerten)

2004, Cuartos de final: Guillermo Coria (Agassi) y Juan Ignacio Chela (Federer)

2005, Semifinal: Guillermo Cañas (Federer)

2006, Octavos de final: David Nalbandian (Srichaphan)

2007, Cuartos de final: Juan Ignacio Chela (Nadal)

2008, Cuartos de final: David Nalbandian (Fish)

2009, Cuartos de final: Juan Martín del Potro (Nadal)

2010, Cuartos de final: Juan Mónaco (Ljubicic)

2011, Semifinal: Juan Martín del Potro (Nadal)

2012, Cuartos de final: David Nalbandian (Nadal) y Juan Martín del Potro (Federer)

2013, Final: Juan Martín del Potro (Nadal)

2014, 2° ronda: Juan Mónaco (Tursunov) y Horacio Zeballos (Verdasco)

2015, 3° ronda: Juan Mónaco (Kokkinakis)

2016, Octavos de final: Federico Delbonis (Monfils)

2017, 3° ronda: Juan Martín del Potro (Djokovic)

2018, Campeón: Juan Martín del Potro (a Federer)

2019, 3° ronda: Diego Schwartzman (Nadal) y Guido Pella (Isner)

2020: No se disputó por pandemia

2021, Cuartos de final: Diego Schwartzman (Norrie)

2022, 3° ronda: Diego Schwartzman (Isner)

2023, 3° ronda: Sebastián Báez (Taylor Fritz) y Francisco Cerúndolo (Auger Aliassime)

2024, 3° ronda: Sebastián Báez (Taylor Fritz) y Francisco Cerúndolo (Ben Shelton)