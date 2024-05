El lado desconocido de Ayrton Senna: el álbum de fotos de sus vacaciones familiares y detalles exclusivos de su intimidad revelados por su sobrina

Testimonio de Ayrton Senna en sus últimas vacaciones familiares antes de volver a Europa a probar el Williams FW 16

Cada vez que terminó una temporada de la Fórmula 1 Ayrton Senna volvió a Brasil y se refugió en su familia para recargar las pilas. A medida que los años pasaron y el protagonismo creció, la carga de estrés también se incrementó en un ambiente que no tiene lugar para los débiles. Una vez consagrado, el recordado tricampeón mundial supo que aquellas semanas de vacaciones del verano sudamericano en Angra dos Reis eran tan necesarias como tener un buen auto una vez iniciado el campeonato.

Definido el ambiente de la F1 como “una picadora carne” por el propio Bernie Ecclestone, quien fue el dueño de la categoría durante casi cuatro décadas, en la lucha de intereses y al estar enfrentado a Jean-Marie Balestre, quien era el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo Deportivo (FISA, rama deportiva de la FIA), cada una de sus tres coronas le costaron demasiado al brasileño, dos de ellas ganadas a su archirrival, Alain Prost, la segunda con mucha polémica por el toque generado por el brasileño en Suzuka, Japón.

Tener un buen descanso en un marco de armonía y rodeado de sus seres querido se convirtió en una prioridad para Ayrton. Ni bien pisaba suelo brasileño, luego de cumplir con algunos compromisos comerciales, se dedicó a su familia.

Una vez que terminaron las reuniones de rigor y visitaba su oficina ubicada en el centro de San Pablo, se subía a un helicóptero que lo transportaba hasta Angra dos Reis y las fiestas de Navidad y Fin de Año fueron los comienzos de un merecido descanso y relajación.

Ayrton se divierte con Bruno, Lalalli y detrás aparece Bianca (Crédito: archivo de la familia Senna)

En la zona de los mencionados archipiélagos ubicados en Río de Janeiro, el clan Senna lo conformaban Ayrton, sus padres Milton y Neyde; su hermano Leonardo, su hermana Viviane con su marido y sus tres hijos, Bruno (corrió en F1), Bianca (hoy cara visible de la fundación Ayrton Senna) y Lalalli, quien tenía seis años en el último verano que su tío pasó con ellos.

Paula “Lalalli” Senna estuvo presente en el homenaje que se le hicieron a Ayrton por los 30 años de su fallecimiento. En el evento realizado este miércoles 1 de mayo en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, ella fue la única representante de su familia que acompañó y se prestó al diálogo con Infobae (único medio argentino en el lugar). En la charla recordó cómo eran aquellos inolvidables veranos junto a su tío.

“Era una persona muy querida. Le gustaba compartir mucho tiempo con la familia luego de las carreras. Era muy afectuoso. Le gustaba jugar mucho con nosotros, adoraba pasar tiempo con nosotros. Él parecía un chico más. Se divertía mucho cuando estaba con nosotros”, recuerda.

Ayrton disfrutó mucho de sus sobrinos y Lalalli afirma que era muy divertido ya que en “cualquier juego que hacíamos, él siempre quería ganar. También era muy gracioso, todo el tiempo haciendo chistes. Nos hacía reír mucho y todos nos reíamos con él”.

Las vacaciones de Ayrton Senna con su familia. Video de aquellos días y el recuerdo de Lalalli que lo saludó a su tío en el día de su cumpleaños

En el evento en Interlagos sorprendió la presencia de la lancha de Ayrton, la que bautizó como “Pole positions”. Pese a estar de vacaciones y usarla cada vez que se tomaba una pausa, Senna siempre tuvo en su mira ser rápido y quiso tener presente al término que se le otorga al mejor tiempo en una clasificación, cuyas tandas son el momento en el que el auto de carrera tiene la puesta a punto ideal para conseguir el mejor registro en una vuelta cronometrada. Es la instancia más veloz del fin de semana y algo supo del tema Ayrton, cuyas 65 poles positions lo dejaron en la cima histórica de las clasificaciones hasta que Michael Schumacher lo superó en 2006.

Esa lancha, que es un modelo Canguru casco Cobra 19, fue adquirido por Senna en 1986. Su motor de 225 caballos, tres veces más potente que lo necesario, fue una preparación especial pedida por Ayrton para poder divertirse a pleno junto a los suyos. Incluso en algunas fotos y videos se lo puede ver a su sobrino Bruno manejando a muy baja velocidad. Se guardó de forma original y preserva la esencia de hace casi 40 años, con el desgaste natural del paso del tiempo. Hace dos años fue adquirida por Danilo Lakimoff, quien lo cedió para la exhibición.

“Andábamos en la lancha todos los días. Él nos llevaba a dar unas vueltas a mí, mis hermanos y amigos. Era muy generoso y siempre nos llevaba a nosotros o a cualquier otro invitado que venía a pasar algunos días con nosotros”, relata Lalalli sobre la lancha. “Mi tío jugaba con que manejaba la lancha como si fuese un auto de F1 cuando iba conmigo y mis hermanos. Él disfrutaba mucho estar juntos en la playa, en el mar y que estuviésemos todos juntos”, afirma.

Sobre si Ayrton hubiese sido un buen padre, sostiene que “él adoraba a los niños y tenía mucho cariño con sus sobrinos. Con seguridad hubiese sido un gran padre. Él estaba muy preocupado por los niños en Brasil y buscó la manera de ayudarlos. Por eso dos meses antes de su muerte habló con mi mamá para encontrar la forma de ayudar a los chicos que no tenían oportunidades. Por eso se creó la fundación que ayudó a más de 36.000 niños y en los últimos 30 años”.

Lalalli Senna con la escultura que hizo de su tío

Más allá de la diversión y disfrutar el momento con su familia, Senna comenzaba a ganar en aquellos veranos. El tema no pasaba solo por recargar las pilas, si no que también salía a correr diez kilómetros todos los días por la playa y se entrenaba. Solo algún permitido en las comidas y el no cumplir horarios fue lo que lo separó de la rutina de entrenamiento que la mantuvo pese a estar de vacaciones. Al respecto, Lalalli revela que “recuerdo que lo llamaban sus compañeros y otros pilotos y le decían que estaban tomando una cerveza o descansando, mientras que él corría todos los días a correr diez kilómetros. Estaba siempre enfocado. Era increíble. Sin embargo, en las vacaciones él no hablaba de las carreras”.

Si bien ella era muy chica, afirma que “él solía hacerlo con sus ejemplos y pensaba que esa era la manera para un buen aprendizaje. Todo lo que prometía, lo cumplía. Siempre tuvo palabra con nosotros. Pasaron 30 años y esos valores siguen más vigentes que nunca”.

Lalalli realizó en 2019 la escultura “Mi Ayrton”, que fue un homenaje por cumplirse un cuarto de siglo de la muerte de su tío. La obra es perfecta y se advierte de forma clara el rostro del astro brasileño. “Fue para poder honrar la memoria de mi tío. Era algo que me motivaba poder hacer porque, más allá de ser mi tío, es un ídolo nacional y mundial. Él fue un ejemplo de vida para mí porque siempre luchó por todo lo que quiso conseguir”. Una copia más grande de esa escultura se ubicó en la zona de las tribunas generales frente a los boxes en Interlagos.

Aquel año cumplió con el anhelo de llevarle la escultura al Papa Francisco, aunque ella no pudo estar presente: “Mi hermana Bianca fue quien viajó y el Papa la trató con mucho cariño. Le dijo que era un gran admirador de Ayrton. Ese día hubo más de 40 mil personas en la Plaza de San Pedro. Yo no pude viajar porque en esa semana di a luz a mi segundo hijo”.

La lancha de Ayrton Senna al detalle

En el homenaje en Interlagos, su familia llevó una serie de objetos personales de Ayrton entre trofeos, buzos, su primer karting y otros tesoros. Lalalli explica por qué aún no hay un museo dedicado a su tío, aunque no descarta que algún día se concrete. “Lo estamos considerando en la familia. Se trata de un gran proyecto. Sería algo muy bueno para el público y para que los niños puedan conocer más de la vida de Ayrton. Es una decisión familiar porque crear un museo depende de contar con mucha seguridad, mucho cuidado con la gente y se necesita de una estructura fuerte para poder hacer eso y que todo sea adecuado”. Y cuenta que la recolección comenzó justo después de la muerte del recordado ídolo: “La familia pasó los últimos 30 años juntando los objetos de mi tío para poder armar un Memorial con fotos, recortes, noticias, trofeos y todas cosas que eran de Ayrton”.

Ayrton falleció el domingo 1 de mayo de 1994 a causa de un fatal accidente sufrido mientras lideraba el Gran Premio de San Marino que se disputó en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola. Su Williams FW 16 siguió de largo por la rotura de la columna de dirección y el choque contra el muro en la curva Tamburello fue letal. Ese día, a sus 34 años, partió uno de los mejores pilotos de la historia, campeón mundial en 1988, 1990 y 1991, ganador de 41 Grandes Premios, que subió 80 veces al podio y fue autor de 65 poles positions y 19 récords de vueltas.

Lalalli afirma que para ella y su familia es “un día que lo vivimos con tristeza. Pero hoy la gente recuerda a Ayrton de forma positiva y eso era algo característico de mi tío, ya que la gente tomó elu legado que él dejó, en especial ese mensaje de siempre darlo todo”.

En cada verano en Brasil, Ayrton Senna logró dejar atrás las tensiones luego de una temporada agotadora de Fórmula 1. En algo tan sencillo, pero tan importante como su familia, amigos y seres queridos, el ídolo logró dar vuelta la página y seguir adelante. Si en aquella época había un lugar en el mundo y un momento para él, sin dudas fueron aquellas vacaciones en las que alcanzó su plena felicidad.

EL ÁLBUM DE LAS VACACIONES DE AYRTON SENNA:

Bianca, Ayrton, Bruno y sus mascotas (Crédito: Instagram @bsennaofficial)

Lalalli, Bruno con un casco de su tío y Ayrton (Crédito: Instagram @bsennaofficial)

En la siguiente toma, Ayrton le muestra a Bruno cómo poner los brazos frente al volante (Crédito: Instagram @bsennaofficial)

El almuerzo familiar con Ayrton y Bruno (Crédito: Instagram @bsennaofficial)

Ayrton adoraba a los animales (Crédito: Instagram @bsennaofficial)

Bruno "manejando" la "Pole positions" junto a su tío y hermana Bianca (Crédito: Instagram @bsennaofficial)

Bruno y Ayrton disfrutando del agua (Crédito: Instagram @bsennaofficial)

Ayrton disfrutando una cena de verano (Crédito: archivo de la familia Senna)

La moto de agua, otra de las grandes diversiones de Senna (Crédito: Instagram @bsennaofficial)

Bruno al volante de "Pole positions" junto a su tío (Crédito: Instagram @bsennaofficial)

Senna y su mascota disfrutando en la playa (Crédito: archivo de la familia Senna)